Japonia, Chiny i Korea Płd. będą współpracować

Przywódcy Japonii, Chin i Korei Płd. uzgodnili w środę w Tokio na pierwszym od ponad dwóch lat trójstronnym szczycie, że będą współpracować w sprawie denuklearyzacji Korei Płn. oraz promować trójstronne i regionalne porozumienia handlowe.

Premier Japonii Shinzo Abe, premier Chin Li Keqiang i prezydent Korei Południowej Mun Dze In przyjęli wspólne oświadczenie, w którym potwierdzili cel całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, wyrazili nadzieję na powodzenie planowanego szczytu Korea Płn.-USA oraz zapowiedzieli dalszą współpracę w celu utrzymania pokoju i stabilności w Azji Północno-Wschodniej - przekazało biuro prezydenta Muna.

Musimy podtrzymać impet w kierunku denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego oraz w stronę pokoju i bezpieczeństwa w Azji Północno-Wschodniej, a także, współpracując jeszcze silniej ze społeczeństwem międzynarodowym, upewnić się, że będzie on związany z konkretnymi działaniami Korei Północnej - powiedział japoński premier na konferencji prasowej po spotkaniu.

Na środowym szczycie Abe, Li i Mun wzywali również do zacieśnienia współpracy i wymiany edukacyjnej i kulturalnej pomiędzy trzema krajami. Trójstronne szczyty Japonii, Chin i Korei Płd. miały mieć miejsce co roku, ale ubiegłoroczne spotkanie nie odbyło się w związku z napięciami w stosunkach między trzema krajami.

Przywódcy poruszali również kwestie gospodarcze, co według komentatorów może mieć związek z naciskami ze strony USA dotyczącymi ceł.

Wszyscy jesteśmy beneficjentami wolnego handlu i choć pojawiły się różne kwestie, nie powinno to stać nam na drodze. Pokażmy poprzez rzeczywiste działania, że nasze trzy kraje popierają zaangażowanie w wolny handel - mówił chiński premier.

Prezydent USA Donald Trump grozi nałożeniem karnych taryf na chiński eksport do Stanów Zjednoczonych warty od 50 mld do nawet 150 mld USD rocznie. Negocjacje pomiędzy dwiema stronami nie doprowadziły jak dotąd do przełomu, a rosnące napięcia handlowe budzą obawy o wybuch wojny celnej.

W kuluarach środowego szczytu grupy biznesowe z Japonii, Chin i Korei Płd. uzgodniły współpracę w promowaniu umowy o wolnym handlu oraz wszechstronnego partnerstwa gospodarczego pomiędzy wszystkimi trzema stronami - podała agencja Yonhap.

Po trójstronnym szczycie Abe ma spotkac się osobno z Munem i Li, którego wizyta w Japonii jest pierwszą wizytą chińskiego premiera w tym kraju od 2010 roku.

27 kwietnia Mun spotkał się z przywódcą Korei Płn. Kim Dzong Unem we wsi Panmundżom po południowej stronie linii demarkacyjnej, co było trzecim w historii i pierwszym od 11 lat spotkaniem przywódców obu Korei. Kim i Mun podpisali wspólną deklarację, w której określili całkowitą denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego jako wspólny cel i zapowiedzieli starania w celu zawarcia układu pokojowego formalnie kończącego wojnę z lat 50. XX wieku.

W nadchodzących tygodniach Kim ma się spotkać z Trumpem, a według komentatorów rozmowy będą dotyczyły konkretnych kroków, mających doprowadzić do likwidacji północnokoreańskiego arsenału nuklearnego.

W poniedziałek i wtorek Kim przebywał z niezapowiadaną wizytą w mieście Dalian na północy Chin, gdzie spotkał się z prezydentem tego kraju Xi Jinpingiem. Według chińskiej agencji Xinhua Kim powiedział Xi, że denuklearyzacja jest osiągalna, gdyż Korea Płn. nie będzie potrzebowała broni nuklearnej, jeśli tylko „odpowiednie strony” zrezygnują z wrogiej polityki wobec jego reżimu. Wspomniał również, że proces rozbrojenia powinien przebiegać etapami.

(PAP)