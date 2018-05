Specustawa mieszkaniowa przed wakacjami w Sejmie

Kończą się konsultacje publiczne ws. specustawy mieszkaniowej. Chcielibyśmy, by w ciągu miesiąca opuściła rząd i została skierowana do Sejmu - powiedział w środę szef MIiR Jerzy Kwieciński. Dodał, że chciałby, by parlament zakończył prace nad specustawą jeszcze przed przerwą wakacyjną.

Kwieciński na antenie wPolse.pl, przypomniał, że celem Mieszkania plus jest udostępnienie tanich mieszkań dla mniej zamożnych Polaków, których jest ok. 30-40 proc. w kraju.

Nasze działania są przewidziane do 2030 roku. Nie da się tej dziury, w rok, dwa lata zapełnić, bo sam proces przygotowania inwestycji mieszkaniowych trwa w tej chwili 4-5 lat - powiedział, podkreślając, że proces ten zostanie skrócony do pół roku, do roku, poprzez specustawę mieszkaniową.

Szef MIiR poinformował, że kończą się konsultacje dot. projektu tej specustawy.

Chcielibyśmy żeby ona mniej więcej w ciągu miesiąca mogła opuścić rząd i być skierowana do prac parlamentarnych. Dobrze by było, żeby jeszcze przed tą sejmową przerwą wakacyjną ta ustawa została przepracowana przez maszynkę parlamentarną - wskazał Kwieciński.

Za specustawę mieszkaniową, która w połowie marca została skierowana do konsultacji publicznych, odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Projekt ustawy zakłada usprawnienie procesu przygotowania inwestycji - w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu, a także przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych.

Dzięki projektowanym zmianom inwestorzy będą mieli możliwość lokalizacji inwestycji mieszkaniowych za zgodą Rady Gminy w uproszczonym trybie. Projektowana regulacja zakłada, iż decyzja ws. lokalizacji tej inwestycji będzie wydawana w terminie 45 dni od dnia złożenia stosownego wniosku.

Ponadto, projekt zakłada uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowych lub towarzyszących poprzez możliwość uzyskania - w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, a także zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów niezbędnych do korzystania z inwestycji mieszkaniowej.

Pod koniec kwietnia w resorcie inwestycji i rozwoju odbyło się podsumowanie konsultacji. Jak mówił wówczas wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, w projekcie dokonano kilku zmian.

Przede wszystkim realizacja inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy będzie możliwa tylko tam, gdzie gmina przewidziała tereny pod budownictwo mieszkaniowe w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

Jak mówił Soboń, zmiany dotyczą także odległości budowanych osiedli od szkół czy przedszkoli.

Chcemy, by w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców odległość ta była o połowę krótsza, niż te zaproponowane w projekcie specustawy mieszkaniowej - powiedział.

W projekcie specustawy przewidziano, aby budowane osiedla miały dostęp do dróg publicznych, komunikacji miejskiej, transportu zbiorowego. Ponadto muszą zapewniać podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców, takie jak dostęp do placówek szkół, przedszkoli, żłobków i terenów rekreacyjnych w odległości nie większej niż 3 km. Z kolei usługi niezbędne dla codziennego funkcjonowania mieszkańców (np. usługi handlu) muszą znajdować się w odległości nie większej niż 1 km.

(PAP)