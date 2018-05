UOKiK postawił zarzuty Gazpromowi

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie przeciw Gazpromowi i 5 międzynarodowym podmiotom odpowiedzialnym za finansowanie gazociągu Nord Steam 2, poinformował Urząd. UOKiK podejrzewa że uczestnicy transakcji - mimo wycofania wniosku - wspólnie realizują projekt finansując przedsięwzięcie budowy gazociągu.

Dwa lata temu spółka, która chciała zająć się budową gazociągu Nord Stream 2, nie otrzymała od nas zgody na tą transakcję. Niestety, jak wykazało postępowanie wyjaśniające mimo naszego sprzeciwu, podmioty zdecydowały się na finansowanie tego projektu. Może to oznaczać złamanie prawa antymonopolowego i dlatego stawiamy zarzuty Gazpromowi oraz pięciu innym podmiotom - powiedział prezes Marek Niechciał podczas konferencji prasowej.

Zarzuty zostały przedstawione Gazpromowi, Engie ze Szwajcarii oraz czterem podmiotom z Holandii: Uniper, OMV, Shell oraz Wintershall.

Za naruszenie zakazu dokonania koncentracji bez zgody prezesa UOKiK grozi kara do 10% rocznego międzynarodowego obrotu. Ponadto, jeśli koncentracja została dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe, prezes urzędu może nakazać zbycie całości lub części udziałów, majątku czy akcji zapewniających kontrolę. Dodatkowo, za niezastosowanie się do decyzji urzędu grozi kara do 10 tys. euro dziennie - powiedział dyrektor departamentu kontroli koncentracji Robert Kamiński, również obecny na konferencji.