Łatwiejszy dostęp cudzoziemców do rynku pracy

Będzie łatwiejszy dostęp do rynku pracy dla cudzoziemców dzięki rozszerzeniu listy zawodów zwolnionych z tzw. testu rynku pracy - podkreśliło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, został skierowany do konsultacji.

Resort rodziny i pracy zwrócił uwagę, że na rozszerzonej liście znalazło się 197 zawodów, które mają być zwolnione z tzw. testu rynku pracy. Według obowiązujących przepisów, warunkiem wydania przez wojewodę zezwolenia na pracę dla obcokrajowca jest m.in. uzyskanie informacji z powiatowego urzędu pracy o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w kraju (chodzi o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy) lub negatywny wynik rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

MRPiPS zwróciło uwagę, że rozszerzenie listy zawodów skróci czas oczekiwania pracodawcy na możliwość podjęcia pracy przez cudzoziemca o 21 dni.

A w niektórych przypadkach nawet dłużej, bowiem w czasie rozpatrywania przez wojewodę wniosków o zezwolenie na pracę występuje czasem konieczność wyjaśnienia np. wewnętrznych niespójności dot. informacji starosty, co dodatkowo wydłuża oczekiwanie na decyzję wojewody - wskazano.

Na liście zawodów zwolnionych z tzw. testu rynku pracy znalazły się m.in. profesje z zakresu budownictwa (murarze, betoniarze, dekarze, ślusarze, elektrycy, inżynierowie), branży IT (np. programiści aplikacji oraz projektanci i administratorzy baz danych), a także kierowcy samochodów ciężarowych i operatorzy sprzętu do robót ziemnych, lekarze ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty oraz pielęgniarki bez specjalizacji lub w jej trakcie.

Ministerstwo przekonuje, że proponowane rozwiązania są korzystne nie tylko dla pracodawców i cudzoziemców, ale również dla wojewodów, starostów i urzędów pracy.

Dla wojewodów projektowana zmiana to odciążenie od konieczności prowadzenia w toku postępowań działań wyjaśniających w zakresie braku lub niespójności informacji starosty. Korzyść dla starostów i powiatowych urzędów pracy polega zaś na zmniejszeniu obciążenia zadaniami w zakresie wydawania informacji starosty i możliwość wykorzystania kadr do innych zadań związanych z dopuszczeniem cudzoziemców do rynku pracy - zaznaczono.