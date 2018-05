Pomorska KAS jest regionem szczególnie ważnym na mapie administracji skarbowej w kraju - oceniła w środę minister finansów Teresa Czerwińska. Poinformowała, że wpływy z podatków (CIT, PIT i VAT) oraz z cła w roku 2017 w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły tam o 15 proc.

Podczas briefingu w Terminalu Kontenerowym DCT w Gdańsku minister finansów Teresa Czerwińska podkreśliła, że „Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) jest regionem szczególnie ważnym na mapie administracji skarbowej w kraju”.

Świadczą o tym wyniki, jeśli chodzi o wpływy z tytułu podatków, cła – dodała.

Poinformowała, że „dynamika tych wpływów () to jest 15 proc. rok do roku (r/r) wzrostu”. Wpływy w ub. roku wyniosły ponad 32,1 mld zł, a rok wcześniej była to kwota ponad 27,9 mld zł. Oceniła, że „widoczne są efekty działania KAS w tym scalonym charakterze”.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Tomasz Słaboszowski przyznał, że „zostały osiągnięte bardzo dobre relacje związane ze średnim 15-proc. zwiększeniem wpływów w roku 2017 w porównaniu z 2016”.

Osiągnęliśmy ten wynik we wszystkich profilach, zarówno w zakresie podatków, jak i cła - wyjaśnił.

Natomiast ponad 19-proc. wzrost w zakresie wpływów podatkowych (CIT, PIT, VAT) gdańska Izba odnotowała w pierwszym kwartale bieżącego roku, w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 r.

To wskazuje, że zeszłoroczna dynamika jest utrzymana, a w przypadku naszego województwa przyspiesza - wskazał.

Ocenił, że „kluczem do zrozumienia rozwoju gospodarczego Pomorza jest współpraca z portami”.

Poinformował, że w województwie w I kwartale 2018 r. odnotowany został 17,65-proc. wzrost liczby przyjętych i obsłużonych zgłoszeń celnych w stosunku do analogicznego okresu roku 2017. Jest to wzrost z ponad 136,7 tys. do 160,9 tys. zgłoszeń.

Istnieje wyraźna zależność pomiędzy dynamiką obrotu towarowego w portach Trójmiasta, a tempem zwiększania wpływów z podatków - dodał.

Zapewnił, że pomorska krajowa administracja skarbowa „zrobi wszystko, aby obrót towarów w portach trójmiejskich wzrastał dynamicznie”.

Słaboszowski wskazał, że w portach morskich Trójmiasta z roku na rok odnotowywany jest wzrost obrotu towarowego. W 2017 r. wyniósł on ponad 2,3 mln TEU, co stanowi wzrost o ponad 18 proc. w stosunku do roku 2016. W pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. odnotowano ponad 33-proc. wzrost przeładunków, z tego ponad 44-proc. w porcie w Gdańsku i niespełna 12-proc. w porcie w Gdyni.

W skali całego kraju pomorska administracja skarbowa odprawia ok. 97 proc. obrotu kontenerowego obsługiwanego drogą morską - podał.

Minister zaznaczyła, że zorganizowanie briefingu na terenie terminala kontenerowego DCT w Porcie Gdańsk „absolutnie nie jest przypadkowe”.

Port to jest ta szansa rozwojowa, to jest to okno na świat – podkreśliła.

Wyjaśniła, że dzięki korzystnym warunkom naturalnym, tzn. głębokości akwenu, do portu mogą wpływać bardzo duże statki.

Możemy te statki obsługiwać i możemy w tym względzie podjąć konkurencję, nie tylko z portami krajowymi, ale przede wszystkim z portami zagranicznymi - tłumaczyła.

Zapewniła, że ze względu na „rangę portu, administracji skarbowej, która rozwój i obsługę portu wspiera”, ministerstwo „jest zdeterminowane, żeby administrację skarbową na Pomorzu wspierać”. Czerwińska zapowiedziała, że w bieżącym roku i w następnych latach planowane jest „w większym stopniu zajęcie się informatyzacją, digitalizacją, unowocześnieniem KAS”.

Na to będą położone ogromne wysiłki w bieżącym roku i w następnych latach - zadeklarowała.

Wiceprezes DCT Gdańsk SA, Adam Żołnowski zwrócił uwagę, że „gdyby nie współpraca KAS, projekt DCT nie rozwijałby się tak szybko, jak się rozwija”.

Nie inwestowalibyśmy tak dużych pieniędzy, nie obsługiwalibyśmy tylu statków, ile obsługujemy, gdybyśmy nie wiedzieli, że możemy liczyć na konstruktywne podejście naszego partnera, czyli strony publicznej - tłumaczył.

Pytany o perspektywy dynamiki wzrostu przeładunków, zaznaczył, że „jeśli obecne tempo wzrostu gospodarczego w Polsce będzie utrzymane, a na rynkach Morza Bałtyckiego nie będzie się działo nic złego, to DCT w 2018 roku może przeładować 2 mln TEU”.

Podczas wizyty w DCT minister Czerwińska oglądała m.in. nowoczesny sprzęt KAS wykorzystywany w porcie podczas odprawy towarów m.in. skaner rtg. Jego wykorzystanie znacznie skraca czas obsługi towaru. Oceniła, że KAS na Pomorzu „robi wszystko, żeby odprawy towarów trwały jak najkrócej”. Powołując się na rozmowy w porcie, zaznaczyła, że odprawa trwa ok. sześciu godzin, gdy dopuszczalne są 24 godziny. W pomorskiej KAS pracuje ok. 3,8 tys. osób, w tym 660 funkcjonariuszy.

Na podst. PAP