Przyjęcie ustawy o CPK tuż-tuż

Sejmowa komisja infrastruktury przyjęła poprawki do rządowego projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym i rekomenduje jego przyjęcie. Oznacza to, że projekt może być głosowany jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu

Podczas posiedzenia zgłoszono poprawki legislacyjne i doprecyzowujące, które komisja przyjęła.

Jesteśmy w bardzo dobrym momencie. Komisja infrastruktury przyjęła dziś cały projekt ustawy. Myślę, że na tym posiedzeniu będziemy głosować ten projekt - powiedział przewodniczący komisji infrastruktury i poseł sprawozdawca projektu ustawy Bogdan Rzońca (PiS).

We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Sejm skierował projekt do rozpatrzenia przez sejmową komisję infrastruktury, która zajęła się nim w środę.

Czytaj także:Port w Baranowie przyda się do przerzutu wojsk

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK dla RP Mikołaj Wild mówił posłom w Sejmie, że na przełomie maja i czerwca br. będą znane dokładne wyniki analizy lokalizacyjnej, dzięki której znany będzie obszar przeznaczony pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak powiedział, projekt ustawy umożliwi powstanie CPK, czyli multimodalnego węzła transportowego w samym sercu Polski. Spowoduje on również rozbudowę sieci kolejowej i przemodelowanie systemu transportowego.

Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na jego lokalizację wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów. Po pierwszym etapie budowy port ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Ma on powstać na ok. 3000 ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, czyli do końca 2027 r. SzSz(PAP)