Zysk netto Grupy Azoty wyniósł 171,93 mln zł

Grupa Azoty odnotowała 171,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 231,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 238,43 mln zł wobec 318,83 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 403,2 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 497,1 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 2 687,39 mln zł rok wcześniej.

Poziom przychodów ze sprzedaży uległ zmniejszeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,1 proc., co przy jednoczesnym niższym wzroście poziomu kosztów wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów (zmniejszenie o 4,5 proc.) skutkowało wypracowaniem przez Grupę Azoty zysku brutto ze sprzedaży w wysokości 574 474 tys. zł. Zysk brutto ze sprzedaży w I kwartale 2017 roku był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku bieżącego o 100 609 tys. zł. Zysk ze sprzedaży, uwzględniający koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, wyniósł 241 029 tys. zł i zmniejszył się o 26,3 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. W I kwartale 2018 roku na pozostałej działalności operacyjnej Grupa odnotowała ujemny wynik w wysokości (2 599) tys. zł, co nieznacznie wpłynęło na obniżenie wyniku EBIT. Wynik EBIT ukształtował się na poziomie 238 430 tys. zł” - czytamy raporcie.