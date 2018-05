20 mln m sześc. gazu rocznie spod Rzeszowa

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo szacuje, że wydobycie z nowego złoża pod Rzeszowem może wynieść ok. 20 mln m sześc. wysokometanowego gazu rocznie – poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

PGNiG uzyskało przemysłowe przypływy gazu z odwiertu Królewska Góra-1K zlokalizowanego w miejscowości Budy Głogowskie (powiat rzeszowski). Spółka szacuje, że wydobycie z nowego złoża może wynieść ok. 20 mln m sześciennych wysokometanowego gazu rocznie - napisano w komunikacie. Pozytywny wynik kolejnego odwiertu na Podkarpaciu potwierdza potencjał tego rejonu. Poszukiwania i eksploatacja złóż na terenie kraju są bardzo ważną częścią naszej działalności, również w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski - powiedział, cytowany w komunikacie, Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

Spółka poinformowała, że wykonany w Budach Głogowskich odwiert poszukiwawczy ma głębokość 1350 metrów. Wydobyty surowiec cechuje się dużą zawartością metanu. PGNiG planuje włączyć odwiert Królewska Góra-1K do eksploatacji poprzez podłączenie do infrastruktury Ośrodka Zbioru Gazu Kupno. Nastąpi to pod koniec 2019 r.

O lokalizacji odwiertu poszukiwawczego Królewska Góra-1K zadecydowały dane uzyskane w trakcie badań prowadzonych metodą zdjęcia sejsmicznego 3D.