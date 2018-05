Dwa miliony tyskich "pięćsetek"

Dwa miliony egzemplarzy Fiata 500 wyprodukowała w ciągu minionych 11 lat fabryka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w Tychach. W czwartek z linii produkcyjnej zjechał dwumilionowy egzemplarz tego popularnego na wielu rynkach auta, trafiającego do odbiorców w około 100 krajach świata.

Tyski zakład jest jedną z dwóch fabryk FCA, gdzie wytwarzana jest popularna „pięćsetka”; drugą jest fabryka w Meksyku, gdzie powstają auta przeznaczone przede wszystkim na rynek amerykański. Łączna liczba wyprodukowanych w obu fabrykach od 2007 r. aut tego modelu przekroczyła 2 mln w lipcu zeszłego roku, natomiast w czwartek wyprodukowanie dwumilionowego egzemplarza - Fiata 500 SS Spring Collezione - świętował zakład w Tychach. Dwumilionowe auto ze Śląska trafi na rynek włoski.

Przedstawiciele FCA podkreślają, że choć model jest obecny na rynku już od 11 lat, wciąż cieszy się dużą popularnością. W ubiegłym roku tyska fabryka zwiększyła produkcję Fiata 500 i spokrewnionego z nim Abartha 500 o ok. 4 proc.; „pięćsetek” wyprodukowano ok. 3 tys. więcej niż rok wcześniej, a Abarthów 500 ok. 4,5 tys. Między innymi dzięki temu udało się częściowo zrekompensować ubytek produkcji, spowodowany zaprzestaniem wytwarzania w Tychach Forda Ka, który powstawał tu przez osiem lat.

Ogółem w ub. roku tyska fabryka wyprodukowała ponad 200 tys. egzemplarzy modelu 500, w tym 179 tys. Fiatów 500 oraz 22 tys. sztuk Abartha 500. Dziennie z linii produkcyjnej zjeżdża ponad tysiąc aut. Oprócz samochodów z rodziny 500 w Tychach powstaje też Lancia Ypsilon. W ub. roku tyski zakład wyprodukował w sumie ponad 263,4 tys. aut wszystkich modeli, prognozując na 2018 r. produkcję na zbliżonym poziomie. Z danych FCA wynika, że pierwszy kwartał tego roku był dla Fiata 500 najlepszym w historii - na świecie sprzedano prawie 60 tys. samochodów tego modelu.

W marcu br. dyrektor generalny Grupy Fiat Chrysler Automobiles Sergio Marchionne powiedział podczas 88. edycji Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie, że ma nadzieję, iż 1 czerwca br., podczas spotkania kierownictwa FCA z inwestorami, ogłoszone zostaną „poważne” plany co do przyszłej produkcji fabryki FCA w Tychach. Marchionne powtórzył wówczas swoją wysoką ocenę osiągnięć pracowników tyskiej fabryki, która w szczytowym momencie produkowała ponad 600 tys. aut rocznie. Z późniejszych informacji prasowych wynika, że w Tychach mogłaby być wytwarzana „pięćsetka” z silnikiem elektrycznym; przedstawiciele zakładu nie komentują tych doniesień.

Od momentu rozpoczęcia produkcji Fiata 500 samochody z Tychów znalazły odbiorców w około 100 krajach świata. Najwięcej wyeksportowano do Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Holandii i Japonii. Produkowane w Polsce auta trafiły też np. do Chin, Wietnamu czy Algierii. FCA Poland jest obecnie drugim największym eksporterem w Polsce - od początku produkcji „pięćsetki” wartość eksportu przekroczyła 63,5 mld zł.

Oprócz klasycznych modeli Fiata i Abartha 500, powstają też serie specjalne obu modeli – dotychczas zaprezentowano ich 30. Najnowszą, tegoroczną, serią jest Fiat Collezione z dwukolorowym nadwoziem - właśnie z tej serii pochodzi wyprodukowany w czwartek dwumilionowy egzemplarz.

Wśród ubiegłorocznych nowych wersji „pięćsetki” znalazł się m.in. Fiat 500 Anniversario, stworzony z okazji 60. rocznicy urodzin kultowego we Włoszech Fiata 500. Wyprodukowane zostały także Fiat 500 Mirror i 500 Mirror Special - wersje wykorzystujące osiągnięcia technologiczne, m.in. łączące smartfon z systemem multimedialnym Uconnect. Natomiast wśród zeszłorocznych wersji Abartha jest m.in. Abarth 695 Rivale - model zaprojektowany we współpracy z produkującą łodzie marką Riva. Zastosowano w nim rozwiązania stylistyczne nawiązujące do żeglugi. W 2017 r. powstał też wyróżniający się wzornictwem Abarth 595 Pista oraz „dynamiczny” Abarth 695 XSR Yamaha.

Fiat 500 z fabryk w Polsce i Meksyku sprzedawany jest w ponad stu krajach; jest liderem sprzedaży na ośmiu rynkach i znajduje się w pierwszej trójce w kolejnych sześciu krajach. Od 1957 r. sprzedano 6 mln „pięćsetek” - dwie trzecie to dawny, kultowy dla Włochów, model, a pozostałe ponad 2 mln - auto wytwarzane od 2007 r. w Tychach oraz w meksykańskim mieście Toluca, gdzie powstają także „pięćsetki” elektryczne.

Grupa FCA w Polsce ma 10 zakładów produkcyjnych i generuje ok. 22 mld zł przychodów rocznie (w tym FCA Poland ponad 14 mld zł). FCA jest największym eksporterem w branży motoryzacyjnej, z eksportem o wartości ok. 15,7 mld zł rocznie. Polskie spółki FCA są częścią światowego koncernu Fiat Chrysler Automobiles, siódmego na świecie producenta samochodów. Grupa ma blisko 160 zakładów produkcyjne i 87 ośrodków badawczo-rozwojowych w ponad 40 krajach. Działa na ponad 140 rynkach, zatrudnia 231 tys. pracowników. W 2016 r. fabryki FCA dostarczyły na rynek 4,7 mln samochodów, a przychody netto wyniosły ok. 110 mld euro.

Zatrudniająca obecnie ok. 2,8 tys. osób fabryka FCA w Tychach rozpoczęła produkcję w 1975 r. Wraz z fabryką w niedalekim Bielsku-Białej przez 27 lat wyprodukowała ponad 3,3 mln „maluchów” – Fiatów 126p. W zakładzie powstawały też m.in. fiaty Cinquecento, Seicento oraz Panda, której w latach 2003-2012 powstało ponad 2,1 mln egzemplarzy. W Tychach produkowano lub montowano także m.in. modele Punto, Bravo/Brava, Marea, Ducato, Iveco, Uno, Siena i Palio Weekend. Ponadto koncern Ford w latach 2008-2016 zlecał tyskiej fabryce produkcję Forda Ka.

