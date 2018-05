Na zysk Grupy Azoty miał wpływ wzrost cen gazu

Grupa Azoty w I kwartale osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 188 mln zł, a skonsolidowany wynik przychodów wyniósł 2 mld 497 mln zł – poinformowała spółka

Ten wyniki są satysfakcjonujące – skomentował Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty, zwłaszcza że w lutym i marcu mieliśmy do czynienia z rekordowymi w historii, skokowymi wzrostami cen gazu. W pewnym momencie pomiędzy minimalną, a maksymalną ceną różnica wynosiła 300 proc. – mówił Wardacki.

Udział kosztów gazu jest decydujący szczególnie w segmencie agro, więc ceny gazu i mróz musiały przełożyć się na nasze przychody – tłumaczy prezes Grupy Azoty.

Dodatkowo w europejskich magazynach gazu były niskie zapasy tego surowca. W horyzoncie pierwszych 3 miesięcy 2018 r. ceny gazu przyjmowały poziomy między 17 euro/MWh a 59 euro/MWh, przypomniano.

Analizujemy i zastanawiamy się jak doszło do wahań cen gazu, które w I kw. sięgnęły 300 proc. między cenami maksymalnymi a minimalnymi. Dotknęło to wszystkich producentów w Europie. Na pewno dywersyfikacja miała w naszym przypadku decydujące znaczenie, by poradzić sobie z tą sytuacją - powiedział Wardacki.

Nasze ceny były wcześniej oparte na taryfie. Teraz mamy ceny porównywalne z cenami giełdowymi w Europiem, bo ceny już nie wróciły to poziomów sprzed podwyżek - tłumaczył Paweł Łapiński wicperezes spółki.