Obligacje detaliczne są nadal popularne

W kwietniu resort finansów sprzedał obligacje detaliczne za 840 mln zł i jest to zbliżona wartość do transakcji w marcu, kiedy to wartość sprzedaży papierów oszczędnościowych wyniosła 864 mln zł – poinformowało Ministerstwo Finansów.

W kwietniu sprzedaż obligacji oszczędnościowych utrzymała się na wysokim poziomie 840 mln zł. Największy udział w sprzedaży 34 proc. miały obligacje o najkrótszym okresie do wykupu czyli trzymiesięczne. Łączna wartość sprzedaży od początku roku zbliża się do 4 mld zł i jest to dwa razy więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Te wyniki pokazują, że popularność obligacji oszczędnościowych nadal rośnie – komentuje Piotr Nowak, wiceminister finansów.

Tym razem najchętniej kupowanymi papierami były obligacje 3-miesięczne, których wartość sprzedaży wyniosła 284,6 mln zł, 2-letnie resort finansów sprzedał za 238,5 mln zł, 3-letnie za 7,4 mln zł, 4-letnie za 228,7 mln zł, a 10-letnie za 78,5 mln zł.

Jak informuje ministerstwo w kwietniu także prowadzono sprzedaż obligacji dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+. Na zakup obligacji rodzinnych, przeznaczono 1,8 mln zł.