PKP inicjuje powstanie platformy logistycznej

PKP podpisały z 10 firmami porozumienie ws. współpracy w obszarze logistyki, poinformował prezes Krzysztof Mamiński. Według niego, to wstęp do budowy wspólnej platformy logistycznej.

Stronami Porozumienia Operatorów Terminali i Centrów Logistycznych Europy Środkowo – Wschodniej zostały Euroterminal Sławków, Logit T.J. Kowalewski i Wspólnicy, PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze, PKP Cargo Centrum Logistyczne w Medyka- Żurawica, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, Polskie Koleje Państwowe S.A., Śląskie Centrum Logistyki, Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka, Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Firmy, które tu dziś się zgromadziły istnieją od wielu lat, ale to tej pory nie pomyślały o wspólnej roli. To porozumienie to początek większego projektu. Mam nadzieję, że za klika-kilkanaście miesięcy będziemy mówili o porozumieniu nie tylko dziś istniejących podmiotów, ale będziemy mówić o projektowaniu nowych miejsc na logistycznej mapie Polski - powiedział Mamiński podczas konferencji prasowej.