Działając wspólnie jako V4 będziemy liczyć się w innych gremiach

Potrzebna jest jak największa spójność Grupy Wyszehradzkiej, bo tylko działając wspólnie będziemy liczyć się w gremiach, takich jak UE i będziemy w stanie forsować wspólne interesy - mówili w czwartek w Warszawie prezydenci Polski i Czech Andrzej Duda i Milosz Zeman.

Zeman przyleciał do Polski wraz z małżonką Ivaną Zemanovą w środę; wieczorem tego dnia odbyła się nieformalna kolacja z udziałem obu par prezydenckich. W czwartek odbyła się rozmowa w wąskim gronie obu prezydentów, a następnie rozmowy plenarne pod ich przewodnictwem.

W piątek prezydent Czech złoży prywatną wizytę w Puszczy Białowieskiej. Podczas czwartkowej konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, Zeman zadeklarował, że chciałby, traktować wizytę w Puszczy Białowieskiej „również jako wyraz solidaryzowania się z Polską, jeśli chodzi o suwerenność gospodarowania zasobami”. Jego zdaniem, krajom Grupy Wyszehradzkiej próbuje się „wmusić niektóre poglądy Komisji Europejskiej, które naruszają zasadę odpowiedzialności za własne decyzje, wewnątrz własnych granic”.

Andrzej Duda poinformował, że pogratulował Zemanowi ponownego wyboru na urząd prezydenta Republiki Czeskiej. Podziękował mu też za to, że z drugą wizytą zagraniczną od czasu reelekcji udał się właśnie do Warszawy.

Andrzej Duda zwrócił w tym kontekście uwagę, że „po Niemczech Czechy są drugim największym celem polskiego eksportu”, a polsko-czeskie obroty handlowe w ub.r. „po raz pierwszy przekroczyły 20 mld euro”.

Ta niezwykle intensywna wymiana gospodarcza pomiędzy naszymi krajami jest faktem i mam nadzieję, że będzie w najbliższych latach wzrastała, że będzie to współpraca w dziedzinie przemysłu nie tylko samochodowego, ale będzie to także współpraca w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego, wojskowego - dodał.

Jak mówił polski prezydent, on i prezydent Zeman podkreślili w czwartkowych rozmowach wspólną obecność i wspólne działanie w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Zaznaczył, że tematem rozmowy była też sprawa nowego budżetu UE. Jak mówił, zarówno on jak i Zeman podkreślili, że istotny wpływ na nowy unijny budżet będzie miała kwestia wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii.

Prezydent Zeman mówił, że rozmawiał z polskim prezydentem m.in. o „próbach likwidacji spójności w poglądach Grupy Wyszehradzkiej”. Jego zdaniem, Grupie Wyszehradzkiej próbuje się „wmusić niektóre poglądy Komisji Europejskiej, które naruszają zasadę odpowiedzialności za własne decyzje, wewnątrz własnych granic”.

Prezydent Czech zwrócił również uwagę, że podczas jednego z pierwszych spotkań z Andrzejem Dudą, wyraził solidarność w odrzucaniu „ingerencji Komisji Europejskiej w Polsce, w wewnętrzne sprawy”.

To oczywiście w ogóle nie znaczy negacji idei Unii Europejskiej, ale oznacza to po prostu, że Polska, Czechy, Węgry i Słowacja powinny w ramach Unii Europejskiej stwarzać nierozdzielną jedność, która będzie w stanie forsować wspólne interesy - podkreślił Zeman.

Jak dodał, dotyczy to przede wszystkim kryzysu migracyjnego, „propozycji, które dotyczą relokacji oraz w ostatnim czasie planu znanego pod nazwą Dublin IV (dotyczącego reformy unijnej polityki azylowej - PAP)”.

Zeman zaznaczył, że odrzucenia porozumienia Dublin IV chcą wszystkie kraje V4. Podkreślił, że do jego przyjęcia potrzebna jest jednomyślność w Radzie.

Prezydenci Duda i Zeman byli pytani, czy oba kraje zjednoczą siły, aby doprowadzić do takiego kształtu unijnego budżetu, który byłby dla korzystny dla Polski i Czech.

Oba nasze kraje, władze krajowe będą na forum Unii Europejskiej czyniły starania, aby ta polityka spójności mogła być dalej w jak największym stopniu realizowana. W tym zakresie my cały czas gonimy te bogate kraje Zachodu, więc te elementy spójnych interesów - w tych działaniach co do unijnego budżetu - na pewno będą - odpowiedział Andrzej Duda.

Zgadzamy się z prezydentem (Czech) niewątpliwie, co do jednego, że patrząc na przyszłe budżety europejskie i patrząc na przyszłe ramy finansowe - które zostaną przyjęte na kolejny okres – to niestety nie można abstrahować od Brexitu i od tego, jakie będą obiektywne skutki Brexitu w odniesieniu do tych kwestii - wskazał Andrzej Duda.