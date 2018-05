Bilet do teatru za 300 gr

Sto teatrów z 39 polskich miast zagra spektakle, na które wstęp kosztować będzie 300 groszy. Organizowana w ramach Dnia Teatru Publicznego akcja pn. „Bilet do teatru za 300 groszy” rozpocznie się w sobotę i potrwa do 19 maja.

Sprzedaż biletów będzie prowadzona wyłącznie w kasach teatrów, które przyłączyły się do akcji. Jedna osoba będzie mogła kupić maksymalnie dwa bilety na spektakle dla dorosłych i pięć biletów na przedstawienia dla dzieci.

Jak przypomniał rzecznik Instytutu Teatralnego Łukasz Orłowski, w tym roku Dzień Teatru Publicznego obchodzony będzie po raz czwarty.

Idea tego święta narodziła się w 2015 r. przy okazji obchodów 250-lecia teatru publicznego w Polsce, które koordynował Instytut Teatralny. Bardzo zależało nam wówczas, aby te obchody nie były jednorazowym wydarzeniem, ale byśmy mogli regularnie przypominać o idei teatru finansowanego z publicznych środków. Instytut jest miejscem, które 15 lat temu powstało po to, aby +opowiadać teatr Polakom+. Wierzę, że między innymi dzięki takim działaniom nam się to udaje - powiedział.

Jak dodał, cena biletu na spektakle jest symboliczna i nawiązuje do badania przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Teatralnego przez ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej.

Zbadaliśmy, jak subwencje i środki publiczne przekazywane do teatrów oddziałują na region, w którym działa dana placówka. Okazało się, że jedna złotówka, czyli 100 groszy publicznych środków przekazywanych do teatrów generują ponad 300 groszy, czyli 3 zł zysku dla regionu. Badania wykazały także, że środki przenoszone na stałą działalność bardziej efektywnie stymulują region, w którym ta działalność się odbywa, niż jednorazowe wydarzenie artystyczne - wyjaśnił Orłowski.

Rzecznik Instytutu Teatralnego podkreślił, że „repertuar jest na tyle zróżnicowany, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie”.

Decyzję o wyborze spektakli, które będą grane w ramach tego wydarzenia zawsze pozostawiamy teatrom. Robimy to bardzo świadomie. Ufamy, że to właśnie teatry najlepiej znają oczekiwania swojej publiczności. Natomiast zwracamy uwagę, żeby teatry skorzystały z szansy i zaprezentowały się w sieci ponad stu różnorodnych teatrów publicznych działających w Polsce. Aby zaproponowały widzom to, co mają najlepszego w swoim repertuarze - powiedział Orłowski.