UOKiK wziął pod lupę zarządców lotnisk

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) sprawdzi czy zasady krótkiego parkowania wprowadzone na lotniskach w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Modlinie nie uderzają w prawa konsumentów oraz właścicieli pobliskich parkingów – poinformował UOKiK w komunikacie.

Chodzi o tzw. strefy Kiss & Fly czyli krótkiego, darmowego postoju, funkcjonują na wielu lotniskach. Szczegółowe zasady korzystania z tych miejsc w tym czas parkowania i liczba bezpłatnych wjazdów różnią się w zależności od portu.

Najmniej korzystne zasady dotyczące krótkich postojów panują na lotniskach w: Modlinie, Katowicach, Krakowie i Warszawie. Dlatego chcemy sprawdzić, czy te porty lotnicze mogą wykorzystywać swoją pozycję rynkową i działać na niekorzyść innych przedsiębiorców. Ich praktyki mogą wywoływać negatywnie skutki dla konsumentów, którzy chcą odwieźć na lotnisku lub odebrać bliskich, czy znajomych. Co istotne, jest to na razie postępowanie wyjaśniające, czyli prowadzone w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcom – mówi prezes UOKiK, Marek Niechciał.

Jak podaje Urząd, na praktykach lotnisk mogą najbardziej ucierpieć podmioty prowadzące pobliskie parkingi.

Ważnym elementem ich działalności jest przywóz i odbiór pasażerów do portu lotniczego. Oznacza to konieczność wielokrotnego wjazdu do strefy Kiss & Fly. Jednym z wątków postępowania będzie zatem sprawdzenie, czy limity bezpłatnych wjazdów i związane z nimi późniejsze opłaty nie powodują wyeliminowania z rynku tych przedsiębiorców – czytamy w komunikacie.

Na lotnisku Chopina w Warszawie w strefie Kiss&Fly darmo można parkować do 7 minut, za to już 30 zł kosztuje zatrzymanie samochodu od 7 do 15 minut, a potem dodatkowa złotówka za każdą minutę, a w limicie jest pięć bezpłatnych wjazdów w ciągu doby, od szóstego opłata wynosi 5 zł za każdy wjazd. W Krakowie darmowy pobyt w strefie wynosi do 10 minut, maksymalnie 40 minut w ciągu dnia. Później 10 zł za każde rozpoczęte 10 minut. Na lotnisku w Katowicach nie ma możliwości bezpłatnego wjazdu do wspomnianej strefy, za każdym razem trzeba zapłacić 5 zł. W Modlinie bezpłatnie można parkować do 10 minut, dwa razy w ciągu doby. Trzeci i kolejny wjazd kosztuje w sumie 25 zł.