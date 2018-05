Decyzja o lokalizacji CPK coraz bliżej

Specustawa, która pozwoli rozpocząć budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego przewiduje daleko idącą elastyczność w zakresie jego finasowania - poinformował

sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK dla RP Mikołaj Wild

W czwartek w nocy Sejm uchwalił ustawę ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Teraz trafi do Senatu, który prawdopodobnie zajmie się nią w przyszłym tygodniu.

Ustawa przewiduje w zakresie finansowania daleko idącą elastyczność. Pytanie o formułę inwestowania na dzisiaj pozostaje otwarte. Jak mówiłem wcześniej, spodziewamy się poważnych ofert zaangażowania finansowego - mówił na konferencji prasowej.

Dodał, że jest istotne, aby doprowadzić do sytuacji, w której „podział ryzyk - inaczej niż to bywa niekiedy w inwestycjach publicznych - będzie dokonany w sposób wyważony”.

Chcemy tę inwestycję zrealizować jak najszybciej - zadeklarował. Chcemy ją zrealizować jak najefektywniej, chcemy ją zrealizować z mieszkańcami. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której mielibyśmy czekać z rozmowami z nimi do ustalenia ostatecznego politycznego układu sił w okolicy - powiedział.

Wiceminister podkreślił, że ma świadomość, iż rozmowy, które będą się toczyć z mieszkańcami, „będą się wpisywać w kalendarz wyborczy”. „To jest pewien ciężar, który musimy nieść” - ocenił.

Pytany, kiedy spotka się z mieszkańcami gminy Baranów, która wskazywana jest na lokalizację CPK, powiedział, że zgodnie z sugestią przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pojedzie tam, kiedy zostanie ukończona analiza lokalizacyjna CPK.

To już są najbliższe dni, druga połowa maja, początek czerwca, gdy już będziemy znali wyniki analizy lokalizacyjnej. Wówczas to chcemy się w kompetentny sposób przygotować do pytań, jakie mogą być do nas zadawane - powiedział.

Przyznał jednocześnie, że uchwała Rady Gminy Baranów o przeprowadzeniu referendum gminnego ws. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, jest „niesłychanie istotna”.

Staramy się przygotować dla mieszkańców Baranowa kompleksową informację o tym, z czym mogą się liczyć. Jeśli referendum się odbędzie, będziemy ze zdwojoną siłą bronić naszych pozycji. Te rozmowy będą intensywne - powiedział Wild.

18 kwietnia Rada Gminy Baranów podjęła uchwałę o referendum ws. CPK. Termin jego przeprowadzenia został wyznaczony na 17 czerwca. Uchwałę oceni wojewoda mazowiecki.

Wild przekazał, że uchwalona przez Sejm specustawa przewiduje określony tryb postępowania.

Zamierzamy przedstawić Radzie Ministrów rozporządzenie, o którym mowa w ustawie, za pomocą którego wyznaczymy teren, w którym będzie realizowana inwestycja. Równolegle będą trwały prace nad powołaniem spółki celowej, która zajmie się operacyjnym prowadzeniem tej inwestycji - poinformował.

Po przyjęciu ustawy „możemy przystąpić do rozmów z mieszkańcami aby przekonywać, informować i starać się nie tylko przedstawić racje, które stały za tym, że Port Solidarność powstanie, ale także żeby pokazać korzyści, jakie dla całego regionu wiążą się z tą inwestycją” - zaznaczył.

Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na jego lokalizację wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów. Po pierwszym etapie budowy port ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Ma on powstać na ok. 3000 ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, czyli do końca 2027 r.

SzSz (PAP)