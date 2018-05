KGHM Polska Miedź SA dostarczy firmie Tele-Fonika Kable blisko 300 tys. ton walcówki miedzianej przez pięć lat. Szacowana wartość kontraktu to ok. 7,5 mld zł - 8,1 mld zł.

Prezes oraz wiceprezes ds. rozwoju, KGHM Polska Miedź SA Rafał Pawełczak, cytowany w komunikacie, podkreślił, że kontrakt zwarty z Tele-Foniką Kable zapewnia dostawę minimum 58 tys. ton walcówki rocznie na potrzeby producenta kabli i przewodów.

Kontrakt podpisano w piątek. To koleiny kontrakt miedziowej spółki z producentem kabli i przewodów, ale pierwszy na pięć lat. Jego szacowana wartość to od ok. 7,5 mld zł do ok. 8,1 mld zł.

Zawarcie kolejnej umowy świadczy o obopólnym zadowoleniu z dotychczasowych relacji biznesowych. Kontynuacja współpracy oznacza dla KGHM zapewnienie stabilnego źródła przychodów oraz uzyskanie wartości dodanej, jaką jest sprzedaż miedzi w postaci produktu przetworzonego, czyli walcówki - powiedział Pawełczak.

Dodał, że miedziowa spółka dokłada wszelkich starań, by wymiana handlowa miała charakter wieloletni.

W 2017 r. sprzedaż miedzi w ramach długoterminowych kontraktów przekroczyła 80 proc., a w przypadku srebra wyniosła ponad 70 proc. () Lojalność klientów oraz długofalowe relacje biznesowe przekładają się na długoterminową rentowność przedsiębiorstwa - powiedział prezes.

KGHM Polska Miedź jest jednym z wiodących na świecie koncernów wydobywających rudę miedzi i metali nieżelaznych i produkujących miedź. Eksploatuje największe w Europie złoże rudy miedzi, ma także uprawnienia do eksploatacji złóż w USA, Kanadzie i Chile. KGHM to szósty producent miedzi elektrolitycznej i drugi srebra na świecie. Grupa produkuje również m.in. złoto, ołów, kwas siarkowy i sól kamienną. KGHM jest jednym z czołowych polskich eksporterów. Skarb Państwa ma 31,79 proc. akcji spółki.

Na podst. PAP