Niemieccy ekolodzy przeciwko Nord Stream2

Niemiecka organizacja środowiskowa NABU złożyła wniosek w Wyższym Sądzie Administracyjnym w Greifswaldzie o sądowy nakaz wstrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2, którego budowa ma się rozpocząć w przyszłym tygodniu - poinformowała w piątek agencja dpa

W złożonym w trybie pilnym wniosku NABU domaga się, by sąd do 15 maja, a więc planowanego początku budowy, wydał decyzję w sprawie natychmiastowego wstrzymania prac.

Za pomocą złożonego teraz wniosku chcemy zapobiec sytuacji, w której doszłoby do nieodwracalnych szkód dla obszarów chronionych, zanim sąd w ogóle będzie w stanie sprawdzić wszystkie punkty krytycznego stanowiska NABU - podkreślił szef organizacji Leif Miller.

Już 2 lutego NABU złożyła skargę i pilny wniosek przeciw wydanej przez Urząd Górniczy miasta Stralsund zgodzie na budowę morskiego odcinka Nord Stream 2 na wodach terytorialnych Niemiec. Sąd dotychczas nie ustosunkował się do wniosku, argumentując, że nie zakończyła się jeszcze wymiana pism.

Spółka Nord Stream 2 niedawno ogłosiła, że w połowie maja rozpocznie prace budowlane w Zatoce Greifswaldzkiej na wschodnim odcinku niemieckiego wybrzeża. Układanie rur ma się tam rozpocząć w lipcu.

Nord Stream 2, którego długość ma wynieść 1200 km, a moc przesyłowa 55 mld metrów sześc. rocznie, ma biec z Rosji do Niemiec po dnie Bałtyku i być gotowy do końca 2019 roku. Również po 2019 roku Rosja zamierza radykalnie zmniejszyć przesył gazu rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Rząd Niemiec wspiera Nord Stream 2, utrzymując, że jest to projekt biznesowy, a nie polityczny. Polska, Ukraina i kraje bałtyckie mu się sprzeciwiają.

W lobbowanie na rzecz projektu mocno zaangażowany jest były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder, który we wrześniu ub.r. został wybrany na szefa rady dyrektorów rosyjskiego koncernu naftowego Rosnieft, a równocześnie jest przewodniczącym komitetu akcjonariuszy spółek Nord Stream i Nord Stream 2.

Projekt Nord Stream 2 jest współfinansowany przez koncerny Uniper, Wintershall, Engie, OMV i Royal Dutch Shell.

SzSz (PAP)