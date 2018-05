Orlen rozmawia z Saudami o dalszych dostawach ropy

PKN Orlen odbył dziś rozmowy z Saudi Aramco o perspektywach rozwoju współpracy w zakresie dostaw ropy naftowej, poinformowała spółka

Saudi Aramco jest naszym ważnym partnerem biznesowym. Współpraca z koncernem wpisuje się w nasze strategiczne cele zakładające dywersyfikację kierunków dostaw i zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Tego typu spotkania są szczególnie istotne w kontekście budowania długofalowych relacji i poszukiwania możliwości potencjalnego rozszerzania współpracy - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej do PKN Orlen realizowane są na podstawie kontraktu długoterminowego. W kwietniu tego roku, w ramach polityki dywersyfikacji kierunków dostaw prowadzonej przez PKN Orlen, firmy podpisały aneks do umowy, który zwiększa dostarczany wolumen ropy saudyjskiej o 50%, do 300 tys. ton surowca miesięcznie, dodano.

Kontrakt długoterminowy pomiędzy PKN Orlen a Saudi Aramco obowiązuje do końca 2018 roku z opcją przedłużenia na kolejne lata. Współpraca z producentem surowca z Zatoki Perskiej wpisuje się w strategię dywersyfikacji kierunków dostaw, w ramach której już ok. 30% ropy przerabianej w Grupie Orlen pochodzi z kierunków alternatywnych. Dla Saudi Aramco współpraca z PKN Orlen jest okazją do wzmacniania obecności w basenie Morza Bałtyckiego” - czytamy dalej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

