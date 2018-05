Indeksy w górę

Indeksy GPW zakończyły piątkową sesję wzrostami, a dla WIG 20 był to czwarty z rzędu dzień zwyżek. Wśród blue chipów wzrostom przewodziło Pekao, a spadkom Cyfrowy Polsat. Na szerokim rynku mocnymi zwyżkami wyróżnili się producenci gier, szczególnie PlayWay i 11 bit studios.

WIG 20 wzrósł na zamknięciu o 1,16 proc. do 2.329,36 pkt. Była to czwarta z rzędu wzrostowa sesja indeksu, który w tym tygodniu zyskał 4,3 proc. Był to najlepszy tydzień dla WIG 20 od sierpnia 2017 r.

WIG zwyżkował w piątek o 1,15 do 60.784,11 pkt., mWIG 40 poszedł w górę o 1,54 proc. do 4.644,42, a sWIG 80 wzrósł o 0,48 proc. do 14.004,99 pkt.

W tym tygodniu WIG wzrósł o 3,2 proc., mWIG 40 zwyżkował o 1,8 proc., a sWIG 80 stracił 0,3 proc.

Obroty akcjami w piątek wyniosły ok. 873 mln zł, z czego blisko 655 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem pod tym względem był Bank Pekao (197 mln zł). Kurs spółki wzrósł o 2,9 proc., najmocniej wśród blue chipów.

Mocno rosły także notowania spółek odzieżowych. CCC zyskało 2,8 proc., a LPP poszło w górę o 2,7 proc.

Eurocash zwyżkował o 2,3 proc. Strata netto grupy w I kwartale 2018 roku wyniosła 15,8 mln zł wobec 14,9 mln zł straty rok wcześniej. Konsensus PAP zakładał 14,8 mln zł straty. Członek zarządu spółki Jacek Owczarek poinformował, że Eurocash, którego EBITDA w pierwszym kwartale wzrosła o 5,6 proc. rdr do 39,6 mln zł, liczy na poprawę wyniku również w drugim kwartale.

Na minusie sesję zakończyły trzy spółki z WIG 20 - Cyfrowy Polsat (o 0,9 proc.), PGE (o 0,3 proc.) i JSW (o 0,2 proc.).

Choć CD Projekt zyskał niecałe 0,1 proc., to na szerokim rynku producenci gier radzili sobie lepiej. PlayWay zwyżkował o 16,4 proc., 11 bit studios wzrósł o 15 proc., a debiutujący w piątek Ten Square Games poszedł w górę o blisko 35 proc.

Cały tydzień był dla tego sektora udany. CD Projekt zyskał ponad 16 proc., PlayWay wzrósł o ponad jedną trzecią, a kapitalizacja 11 bit studios zwiększyła się o 27 proc. i przekroczyła 1 mld zł. Mniejsi przedstawiciele branży również korzystali na dobrym sentymencie: Vivid Games zwyżkował o 4,4 proc. w ciągu ostatnich pięciu sesji, a CI Games o 6,7 proc.

W piątek kurs Banku Handlowego poszedł w górę o 2,5 proc. Zysk netto grupy w pierwszym kwartale 2018 roku wzrósł do 145,8 mln zł z 42,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 25 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 116,9 mln zł.

Notowania Elektrobudowy pozostały bez zmian. Spółka podała szacunki wyników za I kwartał, z których wynika, że miała 1,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec konsensusu na poziomie 2,9 mln zł.

Notowania Polimeksu poszły w górę o 9,8 proc. Polimex Mostostal postara się o zlecenia jako podwykonawca przy budowie bloku węglowego w Ostrołęce - wynika z wypowiedzi nowego prezesa spółki Krzysztofa Figata dla „PB”.

Negatywnie na szerokim rynku wyróżnił się Elemental Holding, którego kurs spadł o 12,1 proc.