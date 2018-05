KNF przyznała wyróżnienia firmom przyjaznym mediacji

Komisja Nadzoru Finansowego przyznała w piątek wyróżnienia „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” oraz „Ambasador mediacji na rynku finansowym” - poinformowała KNF w komunikacie.

Laureatami wyróżnienia „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”, jak poinformowała KNF, zostały: PZU SA, Generali TU SA, Vienna Life TU na Życie SA VIG, STU ERGO Hestia SA, Open Life TU Życie SA oraz Euro Bank SA.

Wyróżnienie, jak przypomina komisja, zostało ustanowione przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w 2014 r. w celu propagowania wśród instytucji finansowych mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez nie usług.

Po raz pierwszy przyznano także wyróżnienie „Ambasador mediacji na rynku finansowym”. Wyróżnieniem została uhonorowana Monika Pawłowska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie „za działania podejmowane na rzecz propagowania idei polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym”.

W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania mediacją, jako metodą rozwiązywania sporów pomiędzy instytucjami finansowymi i ich klientami. Mediacja oznacza znacznie niższe koszty oraz szybszy czas zakończenia sporu w porównaniu z postępowaniem przed sądem powszechnym - głosi komunikat.

Jak dodaje, w 2017 r. do Sądu Polubownego przy KNF wpłynęło ponad 2950 wniosków o przeprowadzenie mediacji, z czego w ponad 30 proc. przypadków z wnioskiem o mediację występowała instytucja finansowa. „Oznacza to wzrost liczy składanych wniosków o ponad 66 proc. w stosunku do roku poprzedniego” - dodaje komunikat.

W 1130 przypadkach obie strony sporu wyraziły chęć rozwiązania sporu w drodze mediacji, co oznacza wzrost o 56 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Wskazuje to na stale rosnącą popularność - zarówno wśród klientów, jak i instytucji finansowych - tej polubownej formy rozwiązywania sporów. Podkreślenia wymaga bardzo wysoka skuteczność mediacji prowadzonych w ramach Sądu Polubownego. W ponad 80 proc. przypadków mediacje te zakończyły się zawarciem ugody - czytamy w komunikacie.

