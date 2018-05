Irak bezpieczny dla polskich inwestorów

Prezes Izby Handlowej w Nadżafie i kandydat w sobotnich wyborach do irackiego parlamentu z listy ugrupowania Al-Fatah Zuhair Szarba zapewnił, że Irak jest bezpieczny dla polskich inwestorów. Podkreśla, że zakończona kampania wyborcza była spokojna i rzeczowa.

Dwa lata temu Szarba odwiedził Polskę w delegacji irackich biznesmenów i podkreśla, że był to bardzo owocny pobyt.

Teraz, wraz z Polsko-Arabskim Klubem Społeczno-Gospodarczym oraz Iracko-Polską Izbą Handlowo-Przemysłową, zamierza jeszcze bardziej zaktywizować współpracę gospodarczą Nadżafu z Polską i zorganizować wizytę polskich przedsiębiorców w tym irackim mieście.

Zdaniem Szarby sugestie, że Irak nie jest miejscem bezpiecznym dla biznesmenów, są absurdalne.

Szarba startuje w Nadżafie z trzeciego miejsca listy Al-Fatah, która jest jednym z faworytów sobotnich wyborów. To ugrupowanie powstało na bazie szyickich milicji Oddziałów Mobilizacji Ludowej (PMF). Wsławiły się one walką z Państwem Islamskim, ale jednocześnie mają opinię proirańskich i przeciwnych współpracy z państwami sunnickimi i Zachodem.

Prezes Izby Handlowej w Nadżafie nie zgadza się z taką opinią o Al-Fatah.

Komentując ewentualną wizytę saudyjskiego następcy tronu w Nadżafie, stwierdził natomiast, że w mauzoleum imama Alego, które tu się znajduje, każdy jest mile widziany. Nadżaf jest religijną stolica irackich szyitów właśnie ze względu na miliony pielgrzymów przybywających do grobu Alego.

Szarba wyjaśnił, że startuje akurat z tej listy, gdyż na czele innych stoją albo byli premierzy, albo urzędujący szef irackiego rządu lub też są to partie religijne. Tymczasem w Al-Fatah jest większa swoboda prezentowania swojego programu. Ponadto w 2014 r. brał udział w tworzeniu PMF w Nadżafie.

Szarba zdecydował się kandydować, gdyż uważa, że Irak znajduje się w złej kondycji ekonomicznej, co spowodowane jest tym, że w poprzednich wyborach wybierane były nieodpowiednie osoby.

Kandydat Al-Fatah uważa przy tym, że te wybory będą inne niż w trzech poprzednich przypadkach.

Ludzie w Iraku uczą się demokracji na swoich błędach i teraz już wiedzą, że trzeba wybierać, kierując się tym, jaką wiedzę, doświadczenie i program ma dany kandydat, a nie jaka partia za nim stoi - przekonywał.

Zmiana dyktatury na demokrację to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Ale to jedyna droga dla Iraku i Irakijczycy coraz bardziej to rozumieją - powiedział, komentując rozpowszechnioną w Europie opinię, że demokracja nie pasuje do Iraku, a za rządów Saddama Husajna panował porządek.