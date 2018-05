Port w Gdyni planuje wzrost przeładunków

Port w Gdyni planuje w tym roku po raz kolejny zwiększyć wielkości przeładunków - poinformował Adam Meller, prezes Morskiego Portu Gdynia.

Po pierwszym kwartale tego roku możemy powiedzieć, że notujemy kilkuprocentowy wzrost przeładunków w stosunku do roku ubiegłego. W tym roku zamierzamy pobić kolejny rekord w działalności portu Gdynia pod względem wielkości przeładunku towarów - powiedział Meller. Mam nadzieję, że w kolejnych kwartałach przeładunki będą rosły w szybszym tempie niż zanotowaliśmy w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku. Myślę, że drugi kwartał zdecydowanie pokaże nasze większe możliwości - dodał.

W ubiegłym roku port w Gdyni zanotował wzrost przeładunków do 21,2 mln ton z 19,5 mln ton w roku 2016.

Prezes stwierdził też, że dla portu bardzo ważne są prace, które prowadzą PKP Polskie Linie Kolejowe związane z przebudowują infrastruktury kolejowej. Ma to poprawić dostępność do portu w Gdyni.

Meller powiedział, że dzięki remontom infrastruktury kolejowej poprawi się też jakość obsługi klientów i zwiększą się możliwości przeładunkowe.

Prezes poinformował, że w ubiegłym roku przychody Skarbu Państwa z tytułu podatków i akcyz odprowadzonych od towarów przeładowywanych przez Port Gdynia zwiększyły się do 6,57 mld zł.

To są pieniądze, które wpłynęły do budżetu. Jeżeli udałoby się utrzymać tendencję wzrostową, to myślę, że możemy mówić o 7 mld zł za rok 2018 - powiedział Meller.

Prezes zaznaczył, że w porcie realizowane są nie tylko inwestycje związane z poprawą dostępności kolejowej.

W tej chwili realizujemy pogłębienie kanałów portowych, modernizację nabrzeży, budowę obrotnicy, poszerzenie wejścia wewnętrznego - powiedział.

Dodał, że port planuje również budowę terminala kontenerowego do obsługi dużych oceanicznych statków kontenerowych, które wpływają na Bałtyk.

Są zainteresowani inwestorzy i jeżeli wszystko poszłoby z naszymi przewidywaniami, to uważam, że w ciągu ośmiu do dziesięciu lat będziemy w stanie zrealizować tę inwestycję - powiedział Meller.

Według danych GUS przeładunki w polskich portach wzrosły w pierwszym kwartale tego roku o 20,1 proc., do 22,1 mln ton. Według urzędu w większości portów w I kwartale 2018 roku przeładowano więcej ładunków niż przed rokiem, z wyjątkiem Polic, gdzie zanotowano spadek o 16,6 proc., do 0,4 mln ton.

W Gdańsku wielkość przeładunków zwiększyła się o˙47,5 proc., do 10,9 mln ton, wobec spadku przed rokiem. W porcie Gdynia wielkość przeładunków wzrosła o 3,8 proc. (do 4,7 mln ton), w Świnoujściu - o 1,0 proc., do 3,8 mln ton, a w Szczecinie - o 0,5 proc., do 2,2 mln ton.

Na podst. PAP