Premier: będziemy wspierać polski kapitał

To, co możemy robić to wspierać polską własność, polski kapitał – powiedział w sobotę w Kielcach premier Mateusz Morawiecki. Działając dla ludzi zwyciężamy już teraz wojnę z mafiami VAT-owskimi i przestępcami podatkowymi - dodał.

Premier podczas spotkania z mieszkańcami Kielc mówił, że to, co rząd może robić to „wspierać polską własność, polski kapitał poprzez programy dalszego obniżenia CIT z 15 na 9 proc.”.

Zaznaczył, że nieprawdą jest, iż bardzo niewiele firm skorzysta z tej obniżki.

W Polsce 460 tys. firm rozlicza się podatkiem CIT i 430 tys. z nich skorzysta, a więc ponad 90 proc. Jest absolutną nieprawdą, że to jest tylko dla wybranej grupy firm - podkreślił premier.

Zaznaczył, że będą to „w ogromnej większości polskie firmy”.

Morawiecki zapowiedział, że „dla tych najmniejszych, mikrofirm”, czyli warsztatów samochodowych, małych piekarni, zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, czy jakiś działalności gospodarczych w niewielkim zakresie rząd od nowego roku chce wprowadzić proporcjonalny ZUS do wysokości przychodów.

Ten ZUS ma być proporcjonalnie obliczany do wysokości przychodów, będzie bardziej sprawiedliwy - ocenił premier. Te zmiany, te wielkie zmiany społeczne, o których mówiłem, te czterdzieści kilka, pięćdziesiąt miliardów złotych na cele społeczne, tych kolejnych kilka miliardów, które teraz w pakiecie zaproponowaliśmy społeczeństwu, one są możliwe dzięki temu, że my działając dla ludzi zwyciężamy już teraz wojnę, można powiedzieć, z mafiami VAT-owskimi i przestępcami podatkowymi – zaznaczył szef rządu.

Na podst. PAP