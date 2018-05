Łódzka kolej wprowadza transport zastępczy

Ze względu na rozpoczynającą się modernizację linii kolejowej, na odcinku z Pabianic do Łasku, Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) wprowadzi w maju zastępczą komunikację autobusową. Częściowo zostanie zmieniony też rozkład jazdy.

Utrudnienia dla pasażerów związane są z modernizacją linii nr 14, łączącej Łódź ze Zduńską Wolą i Sieradzem. Pierwsze prace PKP PLK zaplanowały na 16 maja. Wówczas rozpocznie się budowa rozjazdów w Dobroniu, co pozwoli na mijanie się w tym miejscu pociągów i zwiększy przepustowość linii podczas właściwej modernizacji trasy.

Jak informuje regionalny przewoźnik, z tego względu od 16 do 19 maja zmieniony zostanie rozkład jazdy dwóch ostatnich pociągów z Łodzi do Sieradza i ostatniego pociągu z Sieradza do Łodzi.

Najwięcej utrudnień pasażerów ŁKA czeka od 20 do 29 maja. To wtedy 26 z 34 pociągów na odcinku Pabianice - Łask zostanie zastąpionych komunikacją autobusową. Przystanki wyznaczono w Pabianicach i Łasku przy stacjach kolejowych, natomiast w Chechle, Dobroniu i Kolumnie - w oznaczonych miejscach w ciągu drogi wojewódzkiej 482. Cztery pociągi w godzinach porannych z Sieradza do Łodzi i cztery w godzinach popołudniowych z Łodzi do Sieradza pojadą normalnie.

Od 30 maja do 6 czerwca autobusy na odcinku Pabianice - Łask zastąpią dwa ostanie pociągi w relacji Łódź - Sieradz i ostatni z Sieradza.

Ulotki z rozkładem jazdy między 16 maja a 6 czerwca mają być dostępne w kasach oraz u kierowników pociągów od poniedziałku. Rozkład jazdy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej dostępny jest również na stronie internetowej www.lka.lodzkie.pl.

Właściwe prace modernizacyjne linii Łódź Kaliska - Zduńska Wola rozpoczną się 10 czerwca. O organizacji ruchu składów ŁKA podczas tej inwestycji przewoźnik ma informować szczegółowo.

Prace w ramach inwestycji za 290 mln zł mają zakończyć się w drugiej połowie 2020 roku. Obejmie ona wymianę torów i sieci trakcyjnej, przebudowę i remont pięciu wiaduktów, 12 mostów kolejowych i 12 przepustów.

Po modernizacji 42-kilometrowego odcinka linii nr 14 czas podróży między Łodzią Kaliską a Zduńską Wolą skróci się o ok. 15 minut. Pociągi będą mogły jeździć z prędkością do 120 km/h. Stacje i przystanki zyskają nowe wiaty, ławki, oświetlenie i oznakowanie. Powstaną także przejścia podziemne wyposażone w windy dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Przebudowa obejmie również 35 przejazdów i wyposażenie ich m.in. w nowe urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, co zwiększy poziom bezpieczeństwa.

Na podst. PAP