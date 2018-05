Największy samolot amfibia trafi do klientów do 2022 r.

Samolot amfibia AG-600 produkcji chińskiej, największa na świecie jednostka tego typu, zostanie dostarczona klientom do 2022 roku - poinformowała w niedzielę wieczorem agencja Xinhua, powołując się na producenta maszyny.

Dążymy do tego, by do 2021 roku uzyskać świadectwo zdolności do lotu od urzędu lotnictwa cywilnego oraz dostarczyć (samolot) do klientów do 2022 roku - powiedział cytowany przez państwową agencję Huang Lingcai, główny projektant państwowego koncernu AVIC (Aviation Industry Corporation of China).

Chiny rozpoczęły prace nad AG-600 w ramach modernizacji swych sił zbrojnych i bardziej agresywnej polityki w kwestii sporów terytorialnych w regionie - przypomina Reuters. Maszyna odbyła pierwszy lot w grudniu ub. roku. Huang zapowiedział, że w tym roku samolot wykona więcej lotów, w tym pierwszy start z wody.

AVIC pracowała nad AG-600 przez osiem lat. Jednostka ma służyć do prowadzenia morskich operacji ratunkowych i gaszenia pożarów. Ma zasięg do 4,5 tys. km i została zaprojektowana tak, by móc startować i lądować w falach wynoszących do dwóch metrów wysokości.

Napędzany czterema silnikami turbośmigłowymi AG-600 może na swym pokładzie transportować do 50 osób podczas operacji poszukiwawczo-ratunkowych na morzu i jest w stanie pobrać do 12 ton wody w ciągu 20 sekund podczas gaszenia pożaru.

W grudniu 2017 roku media państwowe w Państwie Środka podały, że dotychczas chińskie przedsiębiorstwa i instytucje rządowe złożyły 17 zamówień na AG-600. (PAP)