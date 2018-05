46 piłkarzy milionerów

Coraz większe pieniądze i coraz lepsi zawodnicy są w piłkarskiej lidze MLS w USA i Kanadzie. Liczba graczy, który zarabiają co najmniej milion dolarów rocznie, wzrosła w porównaniu do poprzedniego sezonu znacząco - z 28 do 46 - poinformował dziennik „Los Angeles Times”.

Aż 94 zawodników w tym sezonie zarabia od 504 tys. do 1,5 mln dol.

Jednym z milionerów jest Szwed Zlatan Ibrahimovic, który w kwietniu przyszedł z Manchesteru United do Los Angeles Galaxy. Zarabia 1,4 mln dolarów, ale w jego wypadku to znacząca obniżka wynagrodzenia, aż o 95 procent, bowiem w Anglii miał roczny kontrakt wart 27 mln dol.

Liga MLS przeżywa sportowy i finansowy rozwój. W tym sezonie po raz pierwszy w historii gwarantowana suma pensji 669 piłkarzy wyniosła 249 milionów dolarów. Minimalna roczna umowa to suma 54 500 dol., ale tak niskie apanaże ma tylko dwóch piłkarzy. W 2009 roku minimalna płaca wynosiła 20 100 dol. i miało ją wielu zawodników.

Za oceanem, oprócz Ibrahimovica, grają m.in. takie gwiazdy europejskiego i światowego futbolu jak: legenda Bayernu Monachium Niemiec Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire), Hiszpan, król strzelców mistrzostw Europy w 2008 roku David Villa (NYC FC), Włoch Sebastian Giovinco (Toronto FC). W MLS występuje też były napastnik Legii Warszawa Nemanja Nikolic (Chicago), który w minionym sezonie z dorobkiem 24 goli został najskuteczniejszym piłkarzem fazy zasadniczej. (PAP)