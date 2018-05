Jeśli do pracy, to tylko do Niemiec

Polacy najchętniej podjęliby pracę w krajach strefy euro, a więc w Niemczech (31,4 proc.) i Holandii (15 proc.), wynika z raportu „Migracje Zarobkowe Polaków VIII” przygotowywanego przez Work Service. Wprowadzenie w naszym kraju europejskiej waluty stanowiłoby zachętę do wyjazdów zarobkowych dla ponad 1/3 pracowników

Rok po uruchomieniu artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego, który oficjalnie zapoczątkował proces Brexitu, plany emigracyjne Polaków uległy wyraźnym zmianom. Z badań Work Service w marcu 2017 r. wynikało, że wyjazd na Wyspy deklarowało 19 proc. osób planujących emigrację, co stanowiło najwyższe wskazanie ze wszystkich krajów. Wyniki rok później są diametralnie inne, bo dane z raportu „Migracje Zarobkowe Polaków VIII” pokazują, że na przestrzeni roku o ponad 13 pkt proc. spadła pula osób zainteresowana wyjazdem do Zjednoczonego Królestwa. Dziś tylko 5,7 proc. badanych rozważa ten kierunek migracyjny.

Kierunek brytyjski wyraźnie traci na popularności i osiągnął najniższy wynik w naszych badaniach od 2014 roku. Jeszcze rok temu duża niepewność związana Brexitem spowodowała, że nasi rodacy chcieli skorzystać, jak się wtedy wydawało, z ostatniej szansy na emigrację do Wielkiej Brytanii.

W efekcie uspokajające sygnały spowodowały, że Polacy przestali się śpieszyć, a przy tym łączyć swoje przyszłe plany zawodowe ze Zjednoczonym Królestwem.

Taki sygnał może stanowić zapowiedź dużych problemów dla części brytyjskich sektorów gospodarki. Tym bardziej że, jak wynika z ostatniego raportu The Migration Advisory Committee, już dziś wiele firm spodziewa się, że po opuszczeniu struktur unijnych w Wielkiej Brytanii będą pojawić się wzmożone trudności ze znalezieniem pracowników do sektora budowlanego, przemysłu czy rolnictwa - dodaje Witucki.

Obecnie najpopularniejszym kierunkiem emigracji pozostają Niemcy, z wynikiem 31,4 proc. wskazań. Jest to podyktowane zarówno bliskością geograficzną, jak i bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy u naszych zachodnich sąsiadów. Z danych Eurostatu wynika, że bezrobocie w tym kraju sięga jedynie 3,4 proc., a jak podawała niedawno niemiecka Federacja Izb Handlu i Przemysłu, na całym tym rynku na obsadzenie czeka aż 1,6 mln miejsc pracy. Dodatkowo płaca minimalna w Niemczech wynosi 8,84 euro, czyli niemal 38 zł za godzinę, a więc jest niemal 3-krotnie wyższa niż w Polsce.

Nowym numerem dwa w badaniu stał się kierunek holenderski (15 proc.), który zyskuje na popularności o 6 pkt proc. względem poprzedniej edycji raportu, podano również.

Z najnowszych badań Work Service wynika, że 36 proc. Polaków uznaje, że przystąpienie Polski do strefy euro ułatwi im wyjazd na emigrację. Przeciwnego zdania jest 22 proc. badanych. Jednocześnie aż 42proc. respondentów nie potrafi zadeklarować, jaki wpływ na ich plany dotyczące emigracji będzie miało przystąpienie Polski do strefy euro.

Zastąpienie złotego wspólną europejską walutą może wpływać na wzrost zainteresowania wyjazdami do zagranicznej pracy. Brak różnic kursowych, a co za tym idzie, łatwiejsze rozliczenia finansowe mogą przy utrzymaniu się dysproporcji płacowych dodatkowo zachęcać Polaków do wyjazdów zarobkowych. Faktem jest jednak, że obecnie trudno określić termin wejścia Polski do strefy euro, stąd ponad 2/5 Polaków nie dostrzega wpływu tego czynnika na plany migracyjne - podsumował Andrzej Kubisiak dyrektor ds. analiz w Work Service .