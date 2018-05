Firmy poprawiły swoje wyniki

W 2017 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej, poprawiły się też podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe - podał w poniedziałek GUS w komunikacie o wynikach finansowych podmiotów gospodarczych.

Przychody z całokształtu działalności w 2017 roku były wyższe co 7,8 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 7,5 proc. - zaznaczył GUS. Nieznacznie poprawił się też wskaźnik poziomu kosztów z 95,0 proc. przed rokiem do 94,7 proc.

Z kolei przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rosły w skali roku w tempie 7,6 proc., a koszty tej działalności - 7,7 proc..

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 158,3 mld zł i był wyższy o 5,3 proc. niż w 2016 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 10,2 mld zł i był niższy o 0,8 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano znaczną poprawę wyniku na operacjach finansowych (8,8 mld zł wobec minus 4,0 mld zł w 2016 roku) - czytamy w dokumencie GUS.

Wynik finansowy brutto, dodał GUS, wyniósł 177,3 mld zł wobec 157,4 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 27,4 mld zł (wobec 23,8 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 149,9 mld zł i był wyższy o 12,1 proc. niż przed rokiem.

Zysk netto wyniósł 175,5 mld zł i był wyższy o 7,5 proc. od uzyskanego w 2016 roku, a strata netto wyniosła 25,7 mld zł i zmniejszyła się o 13,5 proc. Zysk netto wykazało tak jak w analogicznym okresie roku poprzedniego 79,9 proc. ogółu przedsiębiorstw, a uzyskane przez nie przychody stanowiły 87,5 proc. przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 86,0 proc. przed rokiem) - informuje GUS.

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw - dodał GUS - wyniósł 94,7 proc. (wobec 95,0 proc. przed rokiem), a wskaźnik rentowności sprzedaży brutto nieznacznie zmniejszył się z 5,0 proc. do 4,9 proc. Zwiększył się wskaźnik rentowności obrotu brutto z 5,0 proc. do 5,3 proc. oraz wskaźnik rentowności obrotu netto z 4,3 proc. do 4,5 proc.

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 39,2 proc. (wobec 38,9 proc. przed rokiem), a płynności finansowej II stopnia 104,5 proc. (wobec 103,4 proc. przed rokiem). Wskaźnik płynności I stopnia powyżej 20 proc. uzyskało tak jak przed rokiem 52,6 proc. przedsiębiorstw. Wskaźnik płynności II stopnia w przedziale od 100 proc. do 130 proc. odnotowało 11,7 proc. badanych przedsiębiorstw (wobec 11,5 proc. przed rokiem) - zaznaczył GUS.

Ponadto, z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem - zaznaczył GUS - 35,1 proc. wykazało w 2017 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport (wobec 34,5 proc. rok wcześniej), poziom przychodów ze sprzedaży sprzedaży na eksport był o 10,6 proc. wyższy niż w 2016 roku. Udział tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zwiększył się z 22,5 proc. do 23,1 proc.

Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 82,6 proc. przedsiębiorstw wobec 83,4 proc. przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe tej grupy przedsiębiorstw uległy nieznacznemu pogorszeniu, ale były lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw - czytamy w dokumencie GUS.

W 2017 roku nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw, dodał GUS, wyniosły 136,5 mld zł i były (w cenach stałych) o 3,2 proc. wyższe niż przed rokiem (w 2016 roku odnotowano spadek o 14,2 proc., a po dwóch kwartałach 2017 r. spadek o 2,5 proc.). Z kolei nakłady na wartości niematerialne i prawne wyniosły 13,6 mld zł i były o 33,0 proc. niższe niż w 2016 roku.

Na podst. PAP