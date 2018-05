EKG2018: 4-5 proc. wzrostu PKB w najbliższych latach

Celem rządu jest utrzymanie wzrostu PKB na poziomie 4-5% w najbliższych latach, ponieważ umożliwi to zmniejszanie dystansu wobec Zachodu, poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Spodziewa się on „dobrego wyniku”, jeśli chodzi o publikowany jutro szacunek wzrostu PKB za I kw. tego roku

Spodziewam się dobrego wyniku, bo Polska się dobrze rozwija i jesteśmy w stanie utrzymywać naszą gospodarkę na wysokim poziomie wzrostu gospodarczego, czyli między 4-5 proc. - to jest nasz cel, by nasza gospodarka rozwijała się na takim poziomie w najbliższych latach. A to oznacza, że nasz wzrost gospodarczy jest ok. dwukrotnie wyższy niż średni w Unii Europejskiej - to daje nam możliwość doganiania i pozwala na zaspokajanie aspiracji naszego społeczeństwa” - powiedział Kwieciński dziennikarzom w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Dla nas kluczowe jest uruchomienie inwestycji publicznych - a to się już dzieje - oraz zmobilizowanie inwestycji prywatnych. Problem z inwestycjami prywatnymi ma nie tylko Polska, ale Europa i cały świat, bo firmy wolą bardziej efektywnie wykorzystywać własne zasoby aniżeli na szeroką skalę inwestować, ale myślę, że się to zmieni - dodał.