EKG2018: Udział węgla będzie spadał od 2021 r.

Udział węgla w miksie energetycznym będzie sukcesywnie spadał od 2021 r. w związku z wyłączaniem bloków węglowych i przyłączaniu jednostek działających w oparciu o inne paliwa, zapowiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Od 2021 r. udział węgla w miksie będzie sukcesywnie spadał w związku z tym, że część bloków zostanie odstawione, a wszystko co nowe, będzie pozawęglowe. Poziom zużycia węgla utrzyma się do 2040-2045 przy jednoczesnym wzroście zużycia energii elektrycznej. Udział węgla zmniejszy się o ok 30% - to jest bardzo duże zmniejszenie - powiedział Tchórzewski podczas panelu na Europejskim Kongresie Gospodarczego w Katowicach.

Czeka nas rozwój energetyki odnawialnej. Jest ciśnienie na energetykę odnawialną na morzu. Oczekiwania zgłaszane to 7-9 GW i tyle samo musimy mieć w rezerwie [w formie energetyki konwencjonalnej]. Obecnie poza Dolna Odrą potencjał wytwarzania jest w innej części kraju niż wybrzeże - dodał.