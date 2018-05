Rośnie import używanych aut

W ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku sprowadzono do Polski 301 tys. 760 tys. używanych samochodów osobowych. To o 10,4 proc. więcej niż przed rokiem, kiedy to sprowadzono do kraju 273 tys. 269 używanych osobówek - poinformował Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM)

PZPM poinformował też, że w samym tylko kwietniu import używanych aut wzrósł o 12,4 proc. rdr do 79 tys. 134 sztuk.

Z danych PZPM wynika ponadto, że spośród importowanych aut w tym roku największy udział, bo 56 proc., miały samochody w wieku przekraczającym 10 lat. W ubiegłym roku w imporcie udział samochodów starszych niż 10 lat wynosił 53,3 proc.

PZPM poinformował, że od stycznia do końca kwietnia tego roku udział samochodów w wieku od 4 do 10 lat wyniósł 34,6 proc., a najmniej, bo 9,4 proc. stanowiły samochody w wieku do lat 4.

SzSz (PAP)