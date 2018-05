EKG2018: Wykup gruntu pod CPK w 2019 r

Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) Mikołaj Wild ocenia, że postępy w realizacji portu w ciągu najbliższego roku powinny obejmować rozpoczęcie wykupu gruntów i analiz środowiskowych, a także zamknięcie wyboru doradców technicznych i konkursu na koncepcję architektoniczną

O ile pewne parametry docelowe - czyli 2027 r., sezon zimowy i pierwszy samolot startujący z Centralnego Portu Lotniczego - pozostają niezmienne, o tyle musimy dostosowywać harmonogram szczegółowy do okoliczności - powiedział Wild podczas panelu na X Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Z tym zastrzeżeniem pozwolę sobie wskazać, że w przyszłym roku powinniśmy być w trakcie wykupu gruntów, w trakcie badań środowiskowych, po wyborze dwóch doradców technicznych, wspomagających najpierw przy studium wykonalności a potem przy realizacji przedsięwzięcia i powinniśmy mieć rozstrzygnięty konkurs na koncepcję architektoniczną - kontynuował Wild, odpowiadając na pytanie, jakich postępów ws. CPK oczekuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Pod koniec kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Nowe lotnisko, usytuowane między Łodzią a Warszawą, ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Lotnisko ma powstać na ok. 3 000 ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, czyli do końca 2027 r.

