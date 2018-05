EKG2018: Energetyka – nie ma biznesu bez bezpieczeństwa

Jeszcze w 1989 r. aż 99 proc. energii w Polsce produkowanej było z węgla. W tym czasie, kiedy cały surowiec potrzebny do wytwarzania energii pochodził z kraju, nie było dużego problemu z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ale obecnie jesteśmy w innej sytuacji – wymagania środowiskowe i zobowiązania unijne sprawiają, że coraz większe znaczenie będą odgrywać inne paliwa energetyczne.

Tak szybki spadek udziału energetyki węglowej w ogólnym miksie wynika z dużego wzrostu zapotrzebowania na prąd.

Przed kilkunastu laty prognozy mówiły o stałym, wynoszącym ok. 1 proc. wzroście zapotrzebowania na prąd. Tymczasem tylko w dwóch ostatnich latach – 2016 i 2017 – popyt na prąd wzrósł o 2,4 i 2,13 proc. Czyli oznacza to wzrost o 5 proc. tylko w 2 lata – powiedział Tchórzewski.

Nie da się zaspokoić zwiększonego popytu na prąd poprzez wykorzystanie energii odnawialnej. Przede wszystkim dlatego, że te źródła nie dają pewności dostaw prądu. Jak powiedział minister Tchórzewski, trzeba się liczyć z tym, że każdy megawat mocy, jaki powstanie w źródłach odnawialnych, musi mieć odpowiednika w 1 megawacie mocy, powstałej w ramach energetyki konwencjonalnej. Tchórzewski zastanawiał się, czy budujący instalacje odnawialne nie powinni partycypować w kosztach budowy instalacji konwencjonalnych. Do tego jednak dochodzi jeszcze jeden element.

Obecnie jedynym sposobem dla energetyki, aby zwiększyć produkcję prądu bez wzrostu emisji spalin pochodzących z węgla, jest budowa bloków gazowych. Tyle że to oznacza wzrost zapotrzebowania na gaz

W ciągu ostatnich 2 lat rynek gazu w Polsce wzrósł o prawie 2 mld metrów sześciennych – z 15,3 do 17 mld. Takiego wzrostu rynku nie odnotowano nigdzie w Europie. To wynika ze wzrostu konsumpcji organicznej, ale także z decyzji, jakie zostały podjęte w kwestii energetyki gazowej. W najbliższych latach tylko z tego powodu zapotrzebowanie wzrośnie o dalsze 4 mld m sześc. – powiedział Piotr Woźniak, prezes PGNiG, podczas EKG.

Ale dostawcą gazu jest Gazprom, który otwarcie kwestionuje wszystkie regulacje, związane z dostawami gazu. Jak powiedział prezes PGNiG, przez ten jeden kontrakt Polska nie może wykorzystać wszystkich możliwości, jakie daje rynek europejski. Na dodatek rosnący udział gazu w miksie energetycznym sprawia, że niebezpieczeństwo związane z nierynkowymi praktykami Gazpromu rośnie.

Dlatego jest konieczność doprowadzenia do ładu kwestii dostaw gazu. Musimy usunąć monopol, który funkcjonuje w dostawach importowych. Jeśli tego nie zrobimy, to w razie przerwy w dostawach stanie nie tylko przemysł, dojdzie do blackoutu. W tym roku będzie ostateczna decyzja o budowie gazociągu, który nam dostęp do gazu z Norwegii. I jeśli ta decyzja zapadnie, to od 2022 r. będziemy mogli korzystać z źródeł od dostawców, którzy nigdy nie przerwali dostaw – powiedział Woźniak.