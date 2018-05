Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego będzie gotowa w październiku, listopadzie tego roku - mówiła minister finansów Teresa Czerwińska w poniedziałek podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

W trakcie poniedziałkowego panelu poświęconego rynkowi finansowemu w Polsce Czerwińska powiedziała, że resort finansów jest w trakcie konsultacji dot. SRRK. Rozważane są zachęty podatkowe po stronie emitenta, jak i inwestora.

Minister zapowiedziała też, że za ok. dwa tygodnie zostanie przedstawiony poprawiony projekt ustawy o PPK.

Wyjaśniła, że projekt jest próbą stworzenia instrumentu, który będzie całkowicie prywatną, dobrowolną alternatywą do oszczędzania, „do tego, żeby budować pewien bufor oszczędności emerytalnych na lata poza swoją aktywnością zawodową„.

„Projekt przygotowaliśmy, po procesie konsultacji uzyskaliśmy sporo uwag (). Tam wszędzie, gdzie te uwagi były typowo merytoryczne - czyli tam, gdzie można było dyskutować co do zakresu uwag, co do zakresu polityki inwestycyjnej, co do tego, jakie podmioty mają uczestniczyć w procesie alokacji, w procesie dystrybucji, jak długi ma być horyzont czasowy wypłat etc. - tam wszędzie przeprowadziliśmy konsultacje, dyskusje i uwzględniliśmy te uwagi” - poinformowała Czerwińska.