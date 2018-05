Firmy budowlane nie płacą

Suma budowlanych zaległości doszła do 4,57 mld zł - wynika z danych BIG InfoMonitor oraz BIK. W ciągu sześciu miesięcy liczba niesolidnych dłużników z sektora budowlanego zwiększyła się o 7,5 tys. przedsiębiorstw.

Liczba budowalnych dłużników wyniosła na koniec I kwartału 39 tys. 382 - podały we wtorkowym komunikacie BIG InfoMonitor oraz BIK.

Jak poinformowano, odsetek firm z kłopotami wśród ogółu przedsiębiorstw budowalnych, wzrósł przez 6 miesięcy z 4,9 proc. do 5,7 proc.

Jak dodał, „nieco niższą dynamiką cechował się wzrost kwoty zaległości sektora budowlanego w ostatnich 6 miesiącach”.

Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Rafał Bałdys-Rembowski powiedział, że „najbardziej niepokojący jest fakt, że zjawiska te obserwujemy w sytuacji, gdy firmy mają pełne portfele zamówień, a szczyt prac dopiero się rozpoczyna”.

Scenariusz zaczyna łudząco przypominać sytuację z lat 2012-2015, kiedy to upadało rocznie ponad 150, a nawet i ponad 200 firm budowlanych i w cztery lata pracę straciło 90 tys. osób - zaznaczył Bałdys-Rembowski.

Ryzyko, że dojdzie do kolejnej fali upadłości w sektorze, jak i wśród firm z nim powiązanych, jest coraz większe. Tym razem jednak może dotknąć również przedsiębiorstwa, które obronną ręką wyszły z poprzedniego kryzysu na placach budów - powiedział Bałdys-Rembowski.

Jak poinformowano w komunikacie, są sektory gospodarki - transport czy górnictwo, gdzie jest znacznie gorzej, bo niemal 8 proc. firm ma problem z regulowaniem o czasie rat kredytów i faktur dostawców.

Udział firm z przeterminowanymi płatnościami wśród ogółu przedsiębiorstw jest obecnie taki sam jak w budownictwie i wynosi 5,7 proc. Wcześniej budownictwo wypadało nieco lepiej - dodano.

Według analizy firmy Euler Hermes, ubezpieczającej należności handlowe, tylko w lutym budownictwo było głównym winowajcą 13 z 76 ogłoszonych wówczas upadłości - poinformowano.

Budowlani zleceniodawcy doprowadzili do upadłości 10 pracujących na jego rzecz producentów oraz trzy hurtownie materiałów budowlanych. Upadały też same firmy budowlane, w lutym 11, a w I kwartale - 50. Tym samym zbankrutowały o trzy przedsiębiorstwa więcej niż w I kwartale 2017 r. oraz prawie dwa razy tyle, co na początku 2016 r. - zaznaczono.