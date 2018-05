Daninę solidarnościową zapłacą najbogatsi

Minister Rafalska oraz minister Czerwińska zaprezentowały szczegóły tzw. daniny solidarnościowej. Przedstawiono mapę drogową budowy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodziców.

Takie rozwiązanie zapowiedział wcześniej premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z niepełnosprawnymi i ich rodzicami protestującymi w Sejmie.

System opierał się będzie na Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Pakiecie Społecznej Odpowiedzialności oraz na systemu Dostępność +.

autor: twitter

Daninę będą płaciły osoby fizyczne, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 milion złotych – czyli osoby, których miesięczne zarobki wynoszą ok. 87 tys. złotych.

4 proc. tyle będzie wynosiła danina solidarnościowa od nadwyżki ponad 1 mln zł.

autor: twitter

Po raz pierwszy danina będzie płacona od dochodów uzyskanych w 2019 r.

Zasada solidarności społecznej funkcjonuje w różnej formie w wielu krajach UE.

Podczas gdy konferencja dobiegała już końca, jedna z pikietujących w Sejmie powiedziała do kamery:

Poczekaj. Ja jeszcze mam apel do całego społeczeństwa; pamiętajcie, że zbliżają się wybory samorządowe. Zróbcie wszystko, by żadna osoba z PiS nie weszła do żadnego samorządu! — oznajmiła.