Nie ma chętnych na kontrakt z PKP PLK

PKP PLK unieważniły kilka przetargów związanych z różnymi inwestycjami na kolei w Podlaskiem, bo nie zgłosiła się żadna firma zainteresowana przeprowadzeniem tych prac, czy nawet dostawą szyn - poinformował Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK

Żadna firma nie zgłosiła się do przetargu na rewitalizację linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy-Śniadowo-granica województwa. Postępowanie będzie powtórzone. Inwestycja ma być dofinansowana z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Żadna firma nie zgłosiła się też do przetargu, w którym PKP PLK chciały kupić szyny i podkłady kolejowe na potrzeby modernizacji linii kolejowej nr 59 na odcinku: granica państwa - Chryzanów i na linii 31: granica państwa - Siemianówka. Przetarg został unieważniony.

Karol Jakubowski poinformował, że te zakupy będą teraz elementem projektów związanych z rewitalizacją linii 59 oraz inwestycji planowanej na kolejowym przejściu granicznym Siemianówka -Świsłocz (inwestycja do dofinansowania z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego, na przejściu w Siemianówce - ze środków krajowych). Przetargowe oferty mają być otwarte 24 maja.

Do tego czasu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zmieniona tak, aby tym razem wykonawcy złożyli oferty na całość prac projektowych i robót budowlanych wraz z materiałami budowlanymi - wyjaśnił Jakubowski.

Podobne rozwiązanie PKP PLK zastosuje w przypadku modernizacji międzynarodowej trasy Rail Baltica na ok. 70-km odcinku od Czyżewa do Białegostoku. Ponieważ nie zgłosiła się żadna firma zainteresowania dostarczeniem szyn kolejowych na potrzeby tej inwestycji, ten element będzie włączony do przetargu na prace budowlane, który ma być ogłoszony we wrześniu 2018 r.

Realizacja całego projektu nie jest zagrożona. Zakup szyn miał być działaniem wyprzedzającym. W związku z tym dostawa szyn zostanie włączona do zasadniczego kontraktu na wykonanie robót modernizacyjnych i realizowana będzie przez wykonawcę, zgodnie z przyjętym harmonogramem robót - poinformował Karol Jakubowski.

Trasa E75 Rail Baltica to kluczowa inwestycja kolejowa w regionie, element transeuropejskiego korytarza transportowego. Prowadzi z Berlina, przez Warszawę, do Helsinek. W Polsce ma być zmodernizowanych 341 km tej trasy: Warszawa-Sadowne-Czyżew-Białystok-Ełk do Trakiszek na granicy z Litwą.

Jak wcześniej szacowało PKP PLK, odcinek Czyżew-Białystok ma kosztować ok. 1,6 mld zł. Inwestycja jest dofinansowana z UE z programu CEF (Connecting Europe Facility - Łącząc Europę).

(PAP)SzSz