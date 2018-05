Konsumpcja nadal napędza wzrost gospodarczy

Ekonomiści oceniają, że konsumpcja nadal pozostaje głównym składnikiem wzrostu gospodarczego. GUS poinformował dzisiaj, że w I kw. 2018 r. PKB wzrósł o 5,1 proc.

W komunikacie GUS czytamy, że według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 5,1 proc. w porównaniu z I kwartałem 2017 r. () W I kwartale 2018 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 1,6 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,9 proc. Czytaj także: Gospodarka nie zwalnia. Wzrost PKB ponad 5 proc.

Jakub Rybacki, ekonomista ING BSK mówi o dwucyfrowym – jego zadaniem – wzroście inwestycji.

W naszej ocenie wysokie tempo wzrostu to efekt dynamiki konsumpcji prywatnej zbliżonej do 5 proc. r/r., dwucyfrowego wzrostu inwestycji (oczekujemy przyśpieszenia do 12 proc. r/r wobec 5,4 proc. r/r w IV kw. 2017 r. po istotnej rewizji w dół) i znacznie lepszej względem naszych oczekiwań kontrybucji eksportu netto (najprawdopodobniej bliskiej 0 pkt.proc.) - uważa Rybacki.