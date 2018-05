EKG 2018: Za dziesięć lat będziemy krajem high tech

Głęboko wierzę, że dzięki wam za 10 lat Polska stanie się krajem high tech, który będzie zdumiewał innych – powiedział do początkujących przedsiębiorców premier Mateusz Morawiecki w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego

W Katowicach odbywa się 10 Europejski Kongres Gospodarczy. Równolegle z EKG, jako impreza towarzysząca, trwa European Start-up Days, w ramach których początkujący przedsiębiorcy mogą się pokazać przed innymi firmami, nawiązać nowe znajomości oraz nauczyć się, jak prowadzić biznes.

I właśnie do tych osób swoje wystąpienie skierował premier Mateusz Morawiecki. Zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich 2-3 lat została przebudowana polityka gospodarcza. Jedną ze zmian była obniżka CIT dla najmniejszych firm.

Obniżyliśmy CIT dla najmniejszych firm do 15 proc., a teraz jeszcze obniżymy do 9 proc. Ale mimo tej obniżki dla najmniejszych wpływy z CIT nie spadły, ale wzrosły – powiedział premier.

Zwrócił uwagę, że w 2008 r. wpływy z podatku CIT wyniosły 34 mld zł, zaś w 2015 r. było to 33 mld zł.

Zwrócił uwagę, że Polska jest płatnikiem netto, jeśli idzie o wszystkie przepływy finansowe do i z naszego kraju.

Co roku z Polski wypływa ok. 100 mld zł, zaś z Unii Europejskiej trafia do nas tylko 25 mld zł rocznie – powiedział.