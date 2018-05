Jest zgoda KNF. Katarzyna Sułkowska prezesem Aliora

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na powołanie Katarzyny Moniki Sułkowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Alior Banku – informuje KNF w komunikacie po posiedzeniu.

Katarzyna Sułkowska kieruje pracami Zarządu od 12 marca br., kiedy to Rada Nadzorcza powołała ją na stanowisko w miejsce Michała Chyczewskiego.

Jednogłośną decyzję KNF odbieram jako wyraz zaufania zarówno do mnie, jak i do dotychczasowego kierunku rozwoju Alior Banku. Zamierzam kontynuować wdrażanie strategii „Cyfrowego buntownika” oraz realizować szereg inicjatyw strategicznych, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji rynkowej banku i dalszego budowania jego wartości – mówi Katarzyna Sułkowska.