Zamknięcie dnia na giełdzie - wtorek

Wtorkowa sesja zakończyła się blisko 2-proc. spadkami WIG 20 i mWIG 40. Wśród blue chipów najmocniej spadło LPP, rosły zaś trzy spółki na czele z Cyfrowym Polsatem. Na szerokim rynku po wynikach mocno zniżkował Amrest, wyraźnie wzrósł kurs Stalproduktu

WIG 20 spadł na zamknięciu o 1,92 proc. do 2.276,45 pkt. WIG zniżkował o 1,67 proc. do 59.723,95 pkt., mWIG 40 stracił 1,81 proc. do 4.588,76 pkt., a sWIG 80 poszedł w górę o 0,11 proc. do 14.080,07 pkt.

Obroty akcjami wyniosły 929 mln zł, z czego 690 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderami obrotów był KGHM (101 mln zł), którego kurs spadł o 3 proc.

Wśród blue chipów najmocniej zniżkowały notowania LPP (o 4,3 proc.) i Energi (o 3,7 proc.).

Tauron poszedł w dół o 2,6 proc. MSCI podało w śródrocznej rewizji indeksów, że Tauron zostanie wykreślony z listy spółek głównego indeksu MSCI Poland po sesji 31 maja.

Wzrosły akcje trzech spółek: Cyfrowego Polsatu (o 2,9 proc.), CD Projektu (o 0,6 proc.) oraz Aliora (o 0,3 proc.).

Na szerokim rynku mocno spadał Amrest (o 8,7 proc.). W poniedziałek wieczorem spółka podała wyniki za pierwszy kwartał 2018 roku. Zysk netto grupy wzrósł w porównaniu z ubiegłym rokiem o 7,6 proc. do 5,1 mln EUR. Analitycy prognozowali 6,5 mln EUR wyniku netto.

Pozytywnie wyróżniał się Stalprodukt, który poszedł w górę o 4,5 proc. Spółka podała w poniedziałek po sesji, że jej skonsolidowany zysk netto w I kwartale wzrósł o 21 proc. rdr do 99,8 mln zł, przebijając oczekiwania analityków o 35 proc.

Play zniżkował o 2,2 proc. Skorygowany zysk EBITDA grupy w pierwszym kwartale 2018 roku spadł do 518,4 mln zł z 564,2 mln zł rok wcześniej i okazał się o 1,6 proc. niższy od konsensusu PAP Biznes. Zysk netto operatora telekomunikacyjnego wyniósł 152,9 mln zł, o 12,5 proc. mniej niż oczekiwał rynek.

O 3,6 proc. spadła wycena Idea Banku. Bank poinformował w raporcie, że zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Idea Banku w I kwartale 2018 roku wyniósł 14,6 mln zł.

Kurs AB poszedł w dół o 5 proc. Dystrybutor IT miał 10,2 mln zł zysku netto w III kwartale roku obrotowego 2017/18, czyli o 7,5 proc. mniej od konsensusu.

Bioton poszedł w górę o 3,6 proc. Biotechnologiczna spółka podała we wtorek, że zawarła z Yifan International Pharmaceutical umowę inwestycyjną dotyczącą sprzedaży wszystkich posiadanych akcji spółki zależnej SciGen. Łączna wartość transakcji wynosi 56,67 mln USD.

Liderem wzrostów na GPW był Elemental Holding, który poszedł w górę o 31 proc.

PAP Biznes, mw