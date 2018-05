Zamówienia publiczne w końcu będą służyć Polakom

- Administracja jest otwarta i gotowa na to, aby zamawiać innowacyjne usługi i produkty, by chcieć przez to sprawnie, szybko i dobrze świadczyć usługi obywatelom_ – powiedziała minister Emilewicz

Następuje duża zmiana w podejściu do zamówień publicznych. Jak wskazywaliśmy wielokrotnie w artykułach na naszym portalu oraz w „Wywiadach Gospodarczych” w telewizji wPolsce.pl, zamówienia publiczne w Niemczech były motorem rozwoju przedsiębiorstw. Sądząc po słowach minister Emilewicz, w końcu i u nas zaczynie się właśnie tak dziać, żę zamówienia publiczne mogą stać się trampoliną do rozwoju lokalnych, a nie tylko dużych, międzynarodowych firm.

Największy zasób kapitałowy w Polsce jest w zamówieniach publicznych. Te 35 tysięcy podmiotów, które w Polsce zamawia aktywnie towary i usługi, powinno stać się nośnikiem innowacji – podkreśliła Emilewicz. Zaznaczyła, że dotyczy to także administracji publicznej.

Rewolucja technologiczna, współpraca handlowa, polityka proinwestycyjna i zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza – to niektóre z zagadnień poruszanych podczas jubileuszowej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W trakcie Kongresu minister Jadwiga Emilewicz spotkała się z Stepanem Kubiwem, wicepremierem i ministrem rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy, Ceclią Malmström unijną komisarz ds. handlu, Andrusem Ansipem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. jednolitego rynku oraz Miguelem Arias Cańete, unijnym komisarzem ds. klimatu.

Wydarzenie zgromadziło liczne grono uczestników z kraju i zagranicy, reprezentujących biznes, instytucje unijne, innowatorów, organizacje pozarządowe, a także decydentów politycznych na szczeblu krajowym i europejskim. Nie zabrakło na nim głosu przedstawicieli Kierownictwa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Rewolucja technologiczna, której dziś jesteśmy świadkami, oznacza albo zmiany w sposobie produkcji usług i towarów już nam znanych albo kreację produktów całkowicie nowatorskich - mówiła Jadwiga Emilewicz pierwszego dnia Kongresu. Wzięła udział w dyskusji panelowej poświęconej rewolucji technologicznej. Zdaniem minister, przejawem rewolucji technologicznej jest przemysłowy internet rzeczy, który pozwoli na przewidywanie i redukowanie awaryjności oraz szybszy i mniej zasobochłonny proces produkcyjny.

Szefowa MPiT podczas European Start-up days zwróciła uwagę na to, że chcemy coraz szybciej dostawać rozwiązania szyte na miarę. Dlatego w błyskawicznym tempie wytwarzane są rozwiązania, które wiążą się z przyspieszeniem: komputery kwantowe, telemedycyna, cyberbezpieczeństwo. Zwracając się do uczestników European Start-up days Emilewicz opowiedziała jakimi działaniami rząd wspiera start-upy. Wprowadziliśmy ulgi na B+R, mamy program Start in Poland, pracujemy nad obniżeniem CIT dla firm komercjalizujących wyniki badań, ruszamy z prostą spółką akcyjną. Dzięki tym rozwiązaniom Polska staje się dobrym miejscem dla startupów.

Z kolei wiceminister Tadeusz Kościński swoją obecność w debatach kongresowych rozpoczął od dyskusji panelowej dotyczącej przyszłości wolnego handlu w Europie i na świecie z udziałem Cecilii Malmström, unijnej komisarz ds. handlu. Dyskusja dotyczyła nowej sytuacji powstałej w kontekście zmiany amerykańskiej polityki handlowej, a także szans wynikających z wynegocjowania pomiędzy Unią Europejską a Japonią i Meksykiem porozumień o wolnym handlu. Minister Kościński zauważył, że mimo pojawiających się czasem złych emocji związanych z umowami o wolnym handlu, należy postrzegać je w kategoriach szansy na rozwój.

Po południu wiceminister opowiadał o świeżo przyjętej przez Sejm ustawie o wspieraniu inwestycji. W opinii wiceministra Kościńskiego to najwyższy czas na przeprowadzenie reformy systemu wsparcia inwestycji. Reforma jest logiczną konsekwencją Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zakładamy, że dzięki wprowadzanym zmianom, napływ inwestycji będzie bardziej równomierny w skali kraju. To zatem klucz do aktywizacji życia gospodarczego w średnich i mniejszych miastach – podkreślił wiceminister Kościński.

Debatom plenarnym o priorytetowych obszarach rozwoju dla europejskiej gospodarki, towarzyszyły dwustronne rozmowy. Szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii spotkała się ze Stepanem Kubiwem, wicepremierem, ministrem rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy. Rozmawiała o tym, jak wzmacniać korzystny wzrostowy trend we wzajemnych obrotach handlowych. Natomiast na agendzie spotkania z komisarz Malmström znalazły się takie kwestie jak zwalczanie barier dla jednolitego rynku, wspólna polityka handlowa, Brexit. Spotkanie z Andrusem Ansipem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. jednolitego rynku cyfrowego poświęcone było głównie Jednolitemu Rynkowi Cyfrowemu i usprawnieniu regulacji dotyczących platform usług online. Rundę rozmów bilateralnych zakończyły rozmowy z Miguelem Arias Cańete, unijnym komisarzem ds. klimatu, któremu szefowa MPiT przedstawiała rządowe działania w walce o lepszą jakość powietrza w Polsce.

W drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w debatach związanych z działaniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a więc przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza oraz funkcjonowaniu wolnego rynku w Europie oraz rozwijaniu relacji gospodarczych między Polską a Niemcami biorą udział odpowiednio Piotr Woźny i wiceminister Marcin Ociepa.

mw

ZOBACZ TAKŻE: Polskie firmy są dyskryminowane we własnym kraju