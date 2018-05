Zysk netto grupy PZU w I kwartale wyniósł 640 mln zł

Zysk netto grupy PZU przypisywany właścicielom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2018 roku spadł do 640 mln zł z 940 mln zł rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Zysk PZU okazał się 4 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 612,8 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do wyniku netto za pierwszy kwartał wahały się od 584,6 mln zł do 650,5 mln zł.

Zysk w I kwartale 2018 roku spadł 32 proc. rdr i 16 proc. kdk.

Wskaźnik ROE jest na poziomie 17,6 proc.

PZU podało, że pozytywny wpływ na wyniki finansowe grupy w I kwartale miał m.in. wzrost składki w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego oraz wzrost składki w spółkach zagranicznych (w szczególności w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych) oraz wyższa rentowność w segmencie ubezpieczeń masowych i korporacyjnych pozakomunikacyjnych, głównie w efekcie poprawy rentowności portfela ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami oraz pozostałych szkód rzeczowych.

Z kolei negatywnie na wyniki w tym okresie wpłynął m.in. spadek rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych (efekt doszacowania rezerw w ubezpieczeniach majątkowych na poczet roszczeń o zadośćuczynienia).

Na porównywalność wyników oraz sumy bilansowej rok do roku grupy PZU w sposób istotny wpłynęło włączenie do struktury grupy banku Pekao w czerwcu 2017 roku.

Składka przypisana brutto grupy PZU w pierwszym kwartale 2018 roku wzrosła do 5.831 mln zł z 5.768 mln zł rok wcześniej. Składka okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 5.845 mln zł (w przedziale oczekiwań 5.767,4 - 6.038,7 mln zł). Składka wzrosła 1 proc. rdr i spadła 1 proc. kdk.

Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 5.458 mln zł i była o 7,6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Odszkodowania netto w pierwszym kwartale roku wyniosły 3.626 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 3.710 mln zł. Odszkodowania były 5 proc. niższe niż szacunki analityków. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 3.837 mln zł, w przedziale oczekiwań 3.759-3.904 mln zł. Odszkodowania spadły 2 proc. rdr i 2 proc. w ujęciu kwartalnym.

PZU podało, że w ubezpieczeniach ochronnych niższy poziom świadczeń wynikał ze spadku częstości szkód. Z kolei na wzrost odszkodowań i świadczeń netto (głównie w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego oraz masowego) wpłynęło doszacowanie rezerwy na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za ból spowodowany stanem wegetatywnym osoby bliskiej poszkodowanej w wypadku.

Koszty w pierwszych trzech miesiącach 2018 roku wyniosły 2.366 mln zł, czyli były 3 proc. niższe niż oczekiwano (2.426,7 mln zł). Koszty wzrosły 52 proc. rdr i spadły 5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wskaźnik kosztów administracyjnych spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU w Polsce spadł o o 0,8 p.p. rdr do 6,3 proc.

Koszty administracyjne grupy w I kwartale 2018 roku wzrosły do 1.615 mln zł z 865 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku, a wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Pekao SA w czerwcu 2017 roku.

Koszty administracyjne segmentu działalności bankowej wzrosły o 769 mln zł rdr, a koszty administracyjne w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce ukształtowały się na poziomie niższym o 17 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku.

PZU podało, że koszty akwizycji w I kwartale 2018 roku wzrosły o 57 mln zł do 751 mln zł głównie w wyniku wyższych bezpośrednich kosztów akwizycji w segmencie klienta masowego i korporacyjnego będących konsekwencją rosnącego portfela oraz zmiany mix-u produktowego.

Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosły 1.975 mln zł, czyli były zgodne z konsensusem na poziomie 1.985,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.824,6 - 2.106 mln zł). Wynik inwestycyjny wzrósł 31 proc. rdr i spadł 10 proc. kdk.

W I kwartale 2018 roku marża ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosła o 2,8 p.p. rdr do 16,6 proc.

Jak co roku, pierwszy kwartał charakteryzuje się niższą rentownością, która jest wynikiem większej liczby zgonów i zachorowań w okresie zimowym. Kolejne kwartały powinny przyczyniać się do poprawy rentowności i dojścia do strategicznego poziomu 20 proc. w skali roku - powiedział cytowany w komunikacie Roman Pałac, prezes PZU Życie.

Według stanu na koniec grudnia 2017 roku wskaźnik wypłacalności PZU (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 211 proc.(PAP Biznes)