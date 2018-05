Wyższa dywidenda z zysku PZU

PZU proponuje wypłatę wyższej dywidendy z zysku za 2017 r. niż za rok poprzedni – poinformował Paweł Surówka, prezes PZU podczas konferencji prezentującej wyniki finansowe grupy za I kw. tego roku.

Proponowana przez zarząd PZU wielkość dywidendy to 2,50 zł za akcję, podczas gdy za 2016 r. było to 1,40 zł za akcję. Zysk netto grupy PZU wyniósł w 2017 r. 4,2 mld zł, a wynik finansowy netto jednostki dominującej przekroczył 2,9 mld zł.

Z zysku chcemy zatrzymać tylko to, co jest absolutnie niezbędne do utrzymania stabilnego rozwoju grupy – powiedział Surówka.