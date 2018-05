Niższa inflacja bazowa w kwietniu

W kwietniu inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,6 proc. wobec 0,7 proc. w marcu – poinformował NBP.

Do wzrostu inflacji najsilniej przyczynił się dalszy wzrost dynamiki cen paliw (o 3,7 pp., do 1,4 proc. r/r, w wyniku wyższych cen ropy naftowej) oraz dynamiki cen żywności (o 0,4 pp., do 4,1 proc. r/r). W przeciwnym kierunku oddziaływał natomiast spadek dynamiki cen usług (o 0,3 pp., do 1,6 proc. r/r, na skutek niższego niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku wzrostu cen biletów lotniczych) – czytamy w komunikacie NBP.