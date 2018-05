Koszt budowy elektrowni atomowej to 40-70 mld zł

Koszt budowy pierwszego polskiego bloku jądrowego może wynieść 15 mld zł, a całej elektrowni między 40 mld zł a 70 mld zł - w zależności od całkowitej zainstalowanej mocy. Lokalizacja może być wybrana pod koniec 2019 r. Aktualizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej powinna trafić pod obrady Rady Ministrów w ciągu 2 miesięcy, poinformował Józef Sobolewski, dyrektor departamentu energii jądrowej w Ministerstwie Energii (ME).

Nasze założenie jest takie, że koszt budowy pierwszego bloku w przeliczeniu na 1 MW to będzie ok. 15 mln zł, czyli 15 mld zł za 1000 MW – jeśli założymy znormalizowany blok 1000 MW. W związku z tym, następny blok zgodnie ze standardami brytyjskimi będzie 20% tańszy. Następny – jeśli będzie w tej samej lokalizacji i tej samej technologii – o kolejne 20% tańszy. Oznacza to, że nasza pierwsza elektrownia w zależności od tego, czy będzie to 3000 MW czy 4500 MW będzie kosztowała w granicach od 40 mld zł do 70 mld zł – powiedział Sobolewski dziennikarzom w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.