PFR zainteresowany inwestycjami w offshore

Polski Fundusz Rozwoju chce finansować inwestycje energetyczne, analizuje obecnie kilka projektów. Byłby zainteresowany finansowaniem projektów morskich farm wiatrowych, może zaangażować się w budowę elektrowni jądrowej - poinformował Biznes Janusz Ogłaza, dyrektor inwestycyjny PFR.

Dodał, że fundusz zainteresowany jest głównie inwestycjami w wytwarzaniu.

Poinformował, że PFR jest gotów finansować projekty w wytwarzaniu oparte na węglu, co pokazała umowa z Tauronem w sprawie finansowania budowy bloku w Jaworznie.

PFR byłby zainteresowany finansowaniem projektów morskich farm wiatrowych, jeśli będą one mogły być rentowne.

Widzielibyśmy się przy finansowaniu dużego offshore. Jesteśmy gotowi do takich inwestycji pod warunkiem, że będzie to opłacalne, a to się wydaje coraz bardziej realne. Koszty technologii offshore spadają, mogą być systemy wsparcia. Pewne projekty już się materializują, przyglądamy się. Wydaje się, że to klasa aktywów, w której chcielibyśmy się znaleźć, jeśli będzie rentowna, ze wsparciem - powiedział dyrektor inwestycyjny PFR.