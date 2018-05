Eurostat: Inflacja w strefie euro, w dół

Roczna inflacja w strefie euro spadła w kwietniu do poziomu 1,2 proc. - podał we wtorek Eurostat. To o jedną dziesiątą punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej. W Polsce wzrost cen wyniósł w tym samym czasie 0,9 proc. w porównaniu z 0,7 proc. w marcu

Rok wcześniej inflacja w eurolandzie wynosiła 1,9 proc. Zgodnie z danymi unijnego biura statystycznego najniższe poziomy odnotowano w kwietniu na Cyprze (minus 0,3 proc.) oraz w Irlandii (minus 0,1 proc.). Były to jedyne dwa kraje UE, w których wystąpiło zjawisko deflacji, czyli spadku cen. Na trzecim miejscu, ale już z inflacją była Portugalia (+0,3 proc.).

Średnia roczna inflacja w całej UE wyniosła w ubiegłym miesiącu 1,4 proc. Najwyższy wynik odnotowała Rumunia (4,3 proc.), później Słowacja (3 proc.) oraz Estonia (2,9 proc.). W porównaniu z marcem 2018 r. inflacja spadła w 12 krajach członkowskich; pozostała na tym samym poziomie albo wzrosła w czternastu.

W strefie euro w największym stopniu do inflacji przyczynił się wzrost cen żywności, alkoholu i wyrobów tytoniowych (+0,47 punktu procentowego). Na drugim miejscu znalazły się usługi (+0,45 punktu procentowego), a na trzecim energia (0,25 punktu procentowego).

