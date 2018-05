EKG 2018: Polska kolej na europejskim poziomie

Kiedy kolej w Polsce osiągnie średni standard europejski? Takie pytanie postawił przed uczestnikami debaty zatytułowanej „Polska kolej w i po roku 2023” prowadzący dyskusję Jakub Majewski

Krzysztof Mamiński prezes PKP odpowiedział, że dzięki szeroko zakrojonemu programowi inwestycyjnemu i sprawnemu zarządzaniu, polska kolej przeżywa renesans.

Prezes polskich kolei rozpoczął swoją wypowiedź podczas debaty od honorowego zakładu dotyczącego terminowego wykorzystania 66 mld zł na inwestycje kolejowe. Zakład przyjął w 2017 roku Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

Zacznę od zakładu, bo będę w tej szczęśliwej sytuacji, że w 2024 roku będę się cieszył, także jako kolejarz, że zakład wygrałem. Dziś bowiem już nikt nie pyta, czy 66 mld zł na inwestycje jest zagrożone. Już w latach 2020-21 nie będzie w PKP pustych szuflad, a będą przygotowane projekty, na etapie studiów wykonalności, rozpoczętych przetargów, realizacji. Będziemy o tym rozmawiali na jednym z kolejnych kongresów, na który przyjedziemy już m.in. taborem z programu Luxtorpeda 2.0, – zapowiada prezes Mamiński, przekonując, że mamy coraz mniej przyczyn do pesymizmu.

Pamiętam lata 90. kiedy w Polsce trzeba było zastanawiać się jak zwijać kolej z powodów finansowych… tak to wyglądało. Likwidowano kolejne linie kolejowe. Potem trzeba było zastanawiać się, co zapłacić w pierwszej kolejności, a kolejki wierzycieli ustawiały się przed naszymi biurami… To już za nami. Dziś jest szansa, jest koncept, są źródła finansowania – mówił prezes PKP SA.